武漢肺炎令亞裔面孔受歧視？　防疫亦要防偏見

武漢爆發新型冠狀病毒所導致之肺炎，疫症迅速向全球擴散。在對此高傳染性的病毒所知不多，又未有已知疫苗及治療下，世界各地進入恐慌，實在是可以理解。然而此疫症在世人心裏種下恐懼，加上文化差異所產生之不解和誤會，容易形成種族偏見。

在疫情大規模爆發後，世界各地網民皆瘋傳國人吃野味之惡習，當中尤以一名女子手口並用，拿一隻原隻蝙蝠放進口了咬的影片，最廣為人傳。由於早前有專家指此次武漢新型冠狀病毒之源頭或來自蝙蝠，此影片被加上了由於中國人吃蝙蝠，因此導致了此次全球疫症之聯想。然而後來便有人踢爆，此影片根本不是在中國拍攝，而是一個介紹太平洋島國帛琉的旅遊影片。蝙蝠湯為當地著名菜餚，甚至連台灣總統蔡英文到訪時都曾嚐過。

另外又有學者撰文指，新型冠狀病毒最初之病例跟出售野味之武漢華南海鮮市場並無關係，顯示新型冠狀病毒之源頭或非來自野味，又或者多於一個源頭。此反映此次疫症，比純粹之中國人吃野味因此患肺炎複雜得多。雖然國人野味之惡習確實令人側目，然而此奇怪之飲食習慣非中國人獨有。相反其對動物之對待方式、製作食物之衞生情況，更值得為外界所關注。

中國武漢新型冠狀病毒肺炎不斷蔓延，被研究認為系眾多危險病毒的自然宿主的蝙蝠，也再次引起網友關注。（秒拍視頻截圖）

公共衛生觀念不同

當新型肺炎擴散到世界各地，外國人對華人甚至亞裔面孔之戒心亦加強許多。有華人在巴黎地鐵上戴上口罩，結果引來旁人之奇異目光，又有傳有亞裔女子因在火車上戴口罩，而被其他乘客趕下車，激起了歧視疑雲。此類事情之出現源於中西文化對何時口罩之大不同，法國衞生部呼籲只有在顯示有呼吸道感染徵狀時才戴口罩，平時只須勤洗手、打噴嚏時掩口鼻。

相反在亞洲地區，戴口罩被視為防禦性措施，以防受感染。因此當疫症尚未蔓延時，各處口罩早已給搶購一空，街上已是人人戴上口罩，此對於西方人來說的確難以想像。東西學者亦對戴口罩之建議有所出入，東方或香港學者建議民眾出街或到人多地方應戴上口罩，以防病毒經空氣或飛沫傳播。不過有不少西方學者則質疑戴口罩之實際成效，指洗手更有效阻止傳播病毒，反指戴口罩或會令人有錯誤之安全感，而忽略其他個人衞生措施。

不論如何，東西方社會對口罩觀念之不同，產生了不少誤解和不安，亦引發了歧視之爭議，而此類種族主義事件的確正在發生。有越裔女子在街上被路人叫她戴上面罩，又有柬埔寨裔女子於巴黎坐巴士時，有乘客以不屑口吻稱「有名中國女人，她會傳染我們，她應該回家。」對此有法籍華人於社交網絡發起「#JeNeSuisPasUnVirus」（我不是病毒）運動，以求喚起對亞裔人歧視的關注，結果在法國社會引來迴響，得到跨種族支持。

加拿大公眾恐慌變種族歧視，亞裔被疏遠。

瘟疫剝奪愛的力量

疫情以無色無味無嗅的形式蔓延，民眾驚恐及不安，繼而其將恐懼投射於容易辨認的對象身上，可想而知。而此次新型冠狀病毒的確由武漢傳出，由中國向國外擴散，而在西方亞洲面孔較為罕見，對亞洲面孔加強戒心，是自然不過之心理反應。然而亞裔民眾因而受到針對或歧視，既不顯得公平，亦可能會加深種族之間之隔閡。其實在傳染病肆虐之時，最重要是做足衞生措施，諸如勤洗手，此道理對所有族裔皆然。病毒亦不會如人類般有種族偏見，而是對所有種族一視同仁，皆有同等機會受感染，因此針對亞裔之行為根本毫無意義。

對此大眾傳媒亦應擔起向大眾掃盲及教育之責任，釐清事實及制止假新聞傳播。可惜部份不負責任之媒體，如法國報章Le Courier Picard便以頭條大字標題示為「黃禍」引起爭議，其後該報為使用了「最差之亞洲人刻板印象」道歉。然而亦有評論借用此場疫症標籤取消航班、禁止入境、封關等舉動，皆與「排華」扯上關係，則惹來不少網民批評，指採取措施減少與來自疫症源頭之人接觸，為人類最基本之保命反應，根本難以一口咬定為種族主義。

其實可在理解範圍內之恐懼與確實無疑之歧視，兩者界線有時難以劃分，很多時候更是交錯重疊。針對亞洲面孔之歧視行為，很多時候出於長年深藏於文化中根深柢固之偏見，但同時亦可能僅僅出於對他者文化以及疫症本身之無知和恐懼。但當我們在此疫症蔓延之陰霾下，重溫法國作家卡繆之經典小說《瘟疫》中的一句：「瘟疫剝奪了每一個人愛的力量……因為愛需要有一點未來，而我們卻只剩下片刻。」恐懼或許使人失去同情、使人變得自私冷漠，但若因此以偏見蒙蔽愛，此亦是一場威脅人類心靈的瘟疫。