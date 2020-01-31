【武漢肺炎】防疫搶購潮　基層苦況誰關注？

新肺炎來襲，社會人心惶惶，市面上如口罩、消毒用品等防疫物資更現缺貨潮，不少市民可謂「一罩難求」。連一般市民亦感物資不足，基層家庭的情況自然更加嚴重，既難以負擔眼下異常昂貴的防疫用品，更慘受不同假資訊誤導。政府必須盡快予以援助，不能讓社會弱勢「自生自滅」。

疫症來勢洶洶，基層面對困境。全民瘋搶防疫物資，在缺貨下價格自然水漲船高，例如口罩市面售價動輒可達200至300元，即使一般家庭亦未必願意付此天價，何況是經濟能力有限、生活捉襟見肘的的基層家庭？低收入家庭未能負擔昂貴口罩，被迫重用口罩、甚至索性不敢出門的例子，在近日傳媒的報道中可謂比比皆是，足見基層要在市面上購得足量口罩，幾乎是天方夜譚。基層市民缺乏口罩，甚至會影響其工作及生計，屆時併發的問題就不單止是難以防疫而已。

全港多處有市民搶購口罩。（盧翊銘攝）

囿於經濟條件、抗疫資訊不足

基層市民無奈重用口罩，除了與其經濟條件有關，亦與其所能接觸的資訊、知識有限不無關係。諸如坊間有不少假新聞稱口罩經消毒後可以重用，立法會議員甚至親自為此「宣傳」，基層市民在物資不足、且抗疫知識有限下，大有可能因而相信假新聞。另外，不少市民即使未能於本地市面購得口罩，也懂得藉網購於全球搜羅，相對下資訊有限的基層家庭根本難以比擬，更遑論可像他們般懂得分辨口罩質素、抗菌能力如何。

不少基層市民為「手停口停」的藍領，職業性質難以在家工作。即使他們因缺乏口罩而減少外出，卻不代表能解除危機。不少基層市民居於如劏房般的不適切住屋，其環境擠迫、通風不佳，本就存在一定的衛生風險，一屋多伙的設計更會增加病毒傳播的風險，居民留在家中亦不見得安全。再者，基層市民居於衛生風險偏高的環境，再加上缺乏物資而不敢外出的恐懼，心理壓力自然倍增。

政府不應坐等他人打救基層

基層市民無力抗疫的事實，已為各界所留意，如新世界早前宣布捐出逾1,000萬元，並從多渠道訂購口罩、消毒潔手液等派給基層市民，非政府團體如香港義工聯盟亦斥資千萬購入防疫用品派發予有需要的市民。但基層市民甚多，單靠坊間努力、捐獻始終成果有限，政府始終須承擔照顧基層市民需要的責任。

政府亦非全無「動作」，據行政會議成員林正財透露，政府獲一名有心人捐出兩部成本過百萬的全自動口罩生產機，料可於三周後在懲教所投入運作，並可每日生產至少30萬個口罩，政府初步擬定將全數口罩交予指定社福團體，再分發至基層家庭手上。雖然政府的確有針對照顧基層需要，惟其數量明顯杯車水薪，更須遲至三周後才開始生產，對策明顯未能助基層一舒燃眉之急。更甚者，既然全自動口罩生產機成本區區百萬，政府絕對可增購機器自行生產，毋須坐等善長人翁自願捐出機器，或是各界人士踴躍捐輸。

政府當務之急，正是解救無力於市場搶購物資的基層市民之苦。除了須更積極尋找外地貨源，以確保口罩供應，政府亦須考慮與社福機構及區議會合作，主動供應適量口罩予有需要的基層市民（如綜援戶及劏房戶）。另外，要徹底糾正防疫用品市場的扭曲，平衡所有市民的利益，讓基層市民可以正常市價購得具規格的物資，「01觀點」曾建議政府須多管齊下，包括參考澳門做法，以登記身份證分式限買限售物資，防止小撮人囤積過量物資，同時亦須嚴打無良商人出售「假口罩」、「二手口罩」圖利。