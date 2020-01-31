【武漢肺炎】入境政策要有原則　湖北以外風險必須防

特首林鄭月娥周五（1月31日）率領多名官員會見傳媒，公布阻截新型肺炎的措施，包括從湖北省回港的市民即使沒有病徵，亦須安排隔離觀察，中小學及幼稚園復課日期亦會延遲至最早3月2日。然而，隨內地疫情擴散，新型肺炎已不只在湖北省肆虐，政府必須以客觀準則收緊入境政策，適時擴大限制地區。

政府早前禁止來自湖北省的旅客入境，在周五的記者會，林鄭月娥未有擴大限制地區，不少防疫措施仍以針對湖北省為主。包括從湖北省回來的香港市民，不論是否有發燒等病徵，一律須安排隔離觀察；入境處亦會尋找在港的湖北旅客，他們若不肯盡快離港，便須安排入住檢疫中心。

除了湖北，還有多個省市

湖北省至今仍為疫情最嚴重之地區，此等安排固然有其道理。然而，目前新型肺炎已在內地擴散，浙江省的確診個案逾500宗，單是溫州市已超過200人感染新型肺炎。毗鄰香港的廣東省確診人數亦增至最少400，當中深圳及廣州病例破百。為了更有效阻截病毒隨旅客傳入香港，政府必須適當地將其他省市納入限制地區。

毋庸置疑，社會的「封關」呼聲愈來愈大，除了何柏良等醫學界聲音外，商界如自由黨黨魁鍾國斌亦主張暫停所有內地旅客入境14天。誠然，此等做法除了帶來社會代價，亦可能超過防疫所需。林鄭月娥周五引述世界衛生組織，指出各國不能採取可能助長歧視的行動，有一定道理。然而，入境政策只要具備客觀而清晰的準則，讓社會看見當局基於甚麼需要及在甚麼情況下，會限制其他地區的出入境，這就不是歧視，而是適當的防疫措施，阻截病毒傳入。

除了禁足，還可強制隔離

再者，防疫措施不只是容許或禁止入境這麼二元，即使容許內地旅客入境，政府仍可以要求他們進入檢疫中心隔離。尤其是新型肺炎的病徵不明顯，潛伏期可長達兩星期，對於來自風險地區的入境者，施加較為嚴格的防疫要求，乃合情合理。正如政府要求所有——不論是否有病徵——從湖北省回港的市民隔離，亦反映其知道病毒潛伏的風險不小。

不少市民向政府施壓，甚至揚言罷工，以爭取「封關」。對於醫護人員，我們呼籲他們能謹守崗位，而非增添混亂；對於社會各界，我們希望他們以事論事，具體討論封關的程度及所需；對於政府，我們促請官員必須展示出其客觀、科學的原則，讓人看見在甚麼情況下，會對其他地區的入境者施加何種限制。