設檢疫中心的關鍵是選址及手腕

政府擬於饒宗頤文化館的旅館「翠雅山房」設檢疫中心，再次引來社區反彈，周末兩日均有美孚居民聚集抗議。翠雅山房位置與民居有一定距離，社會因為憂慮而未能盡然以理性看待，實屬可惜。政府下一步應檢討處事手腕，設檢疫中心之時開誠布公，建立更透明的機制以公布檢疫中心的資訊及考慮，盡力助公眾釋慮，重建社會理性討論的風氛。

上周五（31日）率先傳出翠雅山房將會被徵用作隔離用途，旅館通知住客須因而退房的通告在網上流傳，惟直至翌日晚上政府就確認有關傳聞。同時，有區議員在周六已於美孚召開居民大會，蒐集反對者簽名，並遊行至旅館外抗議。至晚上政府回應傳聞後，更有大批居民在美孚地鐵站外聚集、甚至堵路，更與警方釀成衝突，不過居民翌晚再度聚集、示威。

翠雅山房位於美孚饒宗頤文化館，建於山區位置，與民居毋庸置疑有一定距離，用作隔離用途對民居影響有限。傳染病專家袁國勇亦批評反對者「對科學完全不了解、不認識，或者甚至沒有普通常識的想法」，美孚居民激烈反對無疑過敏。

民情處理也是防疫工作

若然居民未能理性地以事論事，甚至在「自救」心切下力拒任何有機會危及自身安危的舉措，政府的防疫工作也必須同步檢討，想辦法減少市民對疫情的恐懼。民情處理也是廣義防疫工作的一部份，政府不能掉以輕心。過去兩次設檢疫中心前，當局未有先諮詢地區居民意見便已決定徵用，又怎會不惹來強烈反對？

這次選址是不錯的，但仍然「出事」，問題在於處事手腕。舉例說，政府是次決定並無預先通知區議會，據建制派人士透過，政府事先只通知深水埗區議會主席楊彧，不少區議員竟須在自行發現相關消息，再向政府查詢才得以知悉政策的存在，實在未有尊重地區社群的意見。理論上，在非常時期中特事特辦或許能說通，但惟目前政府公信力不足，更須具備適當的政治敏感度。更何況，上周粉嶺暉明邨事件已經前車可鑑，草率於社區設立隔離設施只會強烈反彈，政府竟能於短短數天內重蹈覆徹，實教人驚訝不已。

更根本來說，政府在設立檢疫中心上過程不夠透明。不論是粉嶺暉明邨或是美孚翠雅山房，政府不但沒有預先諮詢持份者，地區居民往往只能後知後覺，甚至須自行「發現」地區設施已在改建中，只能「被通知」有設施將被徵用作隔離用途。政府可以提供機會，讓居民甚至社會給予意見，平衡不同持份者的利益。

其實政府不是沒有部署，例如將在西貢戶外康樂中心以組合屋形式增加單位等。但直到美孚居民強烈反對，政府才「擠牙膏」般公布目前檢疫中心使用情況。居民對政府選址準則、其他正擬建的檢疫中心選址及進度、及目前檢疫中心宿位的供求狀況等問題可謂一概無知。官方資訊如此不透明，公眾自然難以就客觀情況實事求是。目前社會民意已經愈來愈激烈，政府更須提供充足資訊，尤其是檢疫中心的全盤部署，讓居民回歸理性討論。

決策透明化 為理性討論的開始

歸根究柢，內地的新型肺炎確診個案大幅增加，令社會恐慌，而政府處理不夠周全，令事態惡化，公眾甚至不信權威。政府當務之急是在防疫工作上採取更果斷的措施及態度，例如制訂客觀標準，貼近事態發勢地適時收緊出入境管制。與此同時，政府既有需要增設檢疫中心，因而亦要將過程透明化，訂定統一的檢疫中心選址方法闡明公眾，並須時刻更新當前檢疫中心使用情況，清楚說明於社區設立檢疫中心的必要。同時，政府應一併公布所有擬設檢疫中心的選址，既能及早醞釀公眾討論，更可清楚顯示防疫工作乃為各區的共同責任，避免予個別地區居民「被犧牲」的觀感。