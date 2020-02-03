社會抗疫須政府「一站通」

新型肺炎來勢洶洶，香港市民人心惶惶，失實資訊更充斥社會。對於多少人確診、個案詳情待，市民需要即時、準確、易於搜尋的資訊，方能安心。然而，官方資訊卻不易查閱，以至市民掌握的資訊有限，甚至傳閱不實資料。措施不到位的問題，從政府網頁內容可見一斑。

衞生防護中心、醫管局等衞生部門每天召開記者會，交代感染個案及防疫安排，而司局長等政府高層就隔幾天開記者會，交代出入境，政府部門上班調動等牽涉政策資訊，官方亦透過新聞公報澄清失實訊息。

自從應變升級以來，防疫工作已由食衞局局長領導，提升至由行政長官領導。所有政策局也在工作，跨部門小組密密開會。然而社會民怨沸騰，顯然市民感受不到政府做了甚麼，措施不到位。

資訊有餘 傳意不足

現在訊息發達，公眾縱然可以自行搜尋、消化訊息，或者閱讀媒體經整理報道。但政府未能有效發放方法，也令社會未能安心。以政府一站通的網頁為例，其未能真正做到新型肺炎資訊一站通。其首頁有框位引導讀者點擊肺炎專頁，但這其實是衞生防護中心網頁，內容自然圍繞病症個案及防疫訊息。不過，市民若要了解公共部門上班或者學校上學安排，網民就要另行搜尋。

對比新加坡的政府入門網站，除了設有最新資訊，網民只要滾動網頁，就可取閱最熱門文章，例如政府做了甚麼限制病毒蔓延，如果自保，以及如何獲得政府分配的口罩，一目了然。甚至，香港民間自發建立資訊網站，其中一個分頁是羅列服務影響，包括航空公司、學校、銀行、公共服務等。網民可以自行輸入企業或部門名稱，得知詳細內容。

再以衞生防護中心的網頁為例。其提供必要內容，公告境外和本地確診個案，過去14天內確診患者逗留過的大廈和交通工具，亦有一系列新聞稿、健康指引，又擬備單張、海報、信息圖表、短片給各界下載。可惜，網頁未能跟隨輿情選取重點。例如本周日及周一（2日及3日），社會關注外傭假日在戶外聚集，增加感染疾病的風險。其實，網頁已經上載菲律賓文、印尼文、泰文等的衞生資訊，大可趁機把資料放在更顯眼位置，方便外傭僱主、外傭工會、領事館下載，相信大大增加訊息傳播功效。

手握數據 與民共享

另外，在講求數據的時代，政府應該增加公布數據的頻率，甚至可以實時更新。有醫生日前提議，入境處可以每天公布每個關口香港居民及旅客出入香港的總數，以及跟去年同期的差異，以判斷現行減少過關人流的措施的實效。

至於醫療衞生方面，現時網民可以查閱急症室的實時輪候時間，醫管局應一併表列每天求診人數，有多少內科病人要轉往非內科的病牀，以顯示病症的緊絀程度。這些數據，不論為即時應變，抑或日後分析疫情變化，亦是相當重要。再者，分享這些數字，有助政府建立透明開放的形象，樂見市民監察政府表現。

當然，資訊透明只是政府盡責的一小步，滿足市民日常防疫需要才是一大步。穩口罩和消毒物品供應，能穩民心，惟醫管局高層至今公布計及已訂購的數量才有約三個月的儲備量，兼仍未公布實際數量。在市面，無數站在抗疫前線的清潔工，依舊一罩難求。政府應該更進取，介入防疫產品的購入和銷售過程，確保供應和價格穩定，為市民排難解憂。