隔離空間需求日增　理應探討利用軍地、遊輪

新型肺炎疫情愈見嚴重，有專家不排除已有社區爆發的跡象，然而目前由度假營改建的檢疫中心已正面臨飽和，政府有逼切需要大規模增加檢疫空間。近日社會提出多個選址可能，其中最為熱議的包括位於大嶼山的迪士尼樂園二期發展地，與及解放軍的軍事用地。疫情肆虐，政府理應有兩手準備，在加強入境防疫同時，研究不同隔離營選址的可行性。

行政長官林鄭月娥周三（5日）宣布，引用《預防及控制疾病條例》第599章的權力，立法要求從内地入境的人士，包括香港、内地居民和其他旅客，強制接受檢疫14天，措施將於2月8日生效。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為，新措施理論上與封關無異。

隔離空間始終匱乏

毋庸置疑，強制檢疫14天的要求將大減非本地居民從內地入境的誘因，連香港人北上的意欲亦會減少，有助堵截病人從內地帶病毒到港。但新措施始終「留有尾巴」，只要願意接受14日檢疫，旅客仍可從內地入境，隔離營的需求將會大增。再者，本港目前已懷疑出現有限度社區傳播的跡象，據何柏良估算，倘若疫情未能受控，全港或會有兩至三成市民受感染。縱然政府必須盡力阻止上述情況出現，但同時亦須做好兩手準備，預備足夠的隔離設施是當下關鍵。

現時港府只安排了麥理浩夫人度假村、鯉魚門公園度假村和北潭涌度假營轉作為檢疫中心，惟其提供97個單位已近滿。政府正打算以美孚的翠雅山房作隔離用途，及於西貢戶外康樂中心以組合屋方式建造隔離設施，惟均遇上社區反對。

「01觀點」曾指出，政府設檢疫中心時須細心考慮民情，在社區、甚至市區以外地點設檢疫中心方為上策。而即使翠雅山房及西貢戶外康樂中心能早日啟用，當局亦不能放下步伐，須盡快尋找更多空間備用。其中位於大嶼山竹篙灣的迪士尼樂園二期發展地便是理想選址之一，面積龐大之餘更遠離市鎮，若以組合屋方式興建可迅速提供大量的隔離單位。而近日社會熱議的軍營用地，亦值得政府研究。

近日社會建議將軍事用地用作隔離用地（資料圖片）

探討使用軍地作繭自縛

全國政協常委、香港友好協進會會長唐英年最近建議，除了徵用迪士尼酒店及使用其二期發展地外，政府亦可考慮使用石崗部分軍營作檢疫中心。據《駐軍法》第13條列明，特區政府若需將香港駐軍部分軍事用地用於公共用途，必須經中央人民政府批准。有議員認為，唐英年與中央關係密切，未知其建議是否「已獲祝福」。但若中央的確願意借出土地，將有助本港解決隔離需要。

使用軍地並非忽發奇想，社會早有呼聲要求檢討軍地的使用效率，畢竟本港目前共有19幅軍事用地，佔地逾2,700公頃惟駐軍人數僅為8,000至10,000人，平均每4人佔用1公頃軍地，在本港土地、房屋深層次矛盾難以解決下，政府絕對有理據研究釋放部分軍地發展。但無論中央是否已為借出軍地「開綠燈」，政府亦應主動與中央溝通、協調，研究釋出部分軍地於解決社會燃眉之急的可能。若只礙於軍營管轄權在於中央，政府未敢「僭越」般無稽的理由，實屬與劃地為牢無異。

船上隔離值得研究

在軍地以外，政府亦可研究徵用遊輪作隔離用途。檢疫中心需要獨立房間作隔離之用，遊輪設計上能滿足此要求，而且游輪能停泊海上，隔絕於社區及民居，能有效釋除公眾憂慮。即如日本自衛隊亦預備渡輪「Hakuo」號在有需要時作隔離之用，證明渡輪隔離並非紙上談兵。而且目前啟德郵輪碼頭有郵輪仍在進行檢疫，有建議指政府應對船上乘客作「原船隔離」，而專家如港大醫學院公共衞生學院教授潘烈文亦認同船上隔離的效果，政府理應可以此測試遊輪隔離的可行性，為未來的隔離需要做足準備。