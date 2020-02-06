廁紙成瘋搶目標　疫症中如何自處？

新型肺炎疫情持續，繼口罩、消毒用品，以及白米、公仔麵後，廁紙亦被香港人搶購。周三（5日）的搶購潮源於網上流傳虛假訊息，指有「惠康內部消息」聲稱內地生產線停工，多種日用品如即食麵、紙巾、白米等供應有限。惠康及後已澄清消息，多家供應商亦指貨源正常，會維持一般補貨。

以往本港遭遇颱風，以及沙士、豬流感，市民都曾爭相搶購物資，在社會疫症橫行時，甚至連板藍根、白醋等偏方都會被搶購一空。不過今次被市民狂掃的廁紙既非糧食，也不能「治療」奇難雜症，廁紙搶購潮的緣起可謂是恐慌使然。或許不少香港人認為，政府將連廁紙供應都保不住了。社會竟至如斯光景，實叫人難過。

或許不少香港人認為，政府將連廁紙供應都保不住了。（資料圖片／余俊亮攝）

停一停諗一諗 勿墮恐慌循環

自疫情爆發以來，由口罩等物資開始的不斷瘋搶，部分雖是貨源問題，但也有部分由社會心理導致。超市貨架可謂普遍市民衡量市面貨量的最直觀辦法，以今次廁紙事件為例，自流言傳出後，貨架上的廁紙開始見少，多家鄰近分店甚至陸續售罄，市民自然擔心市面廁紙不足。而且市民經過口罩缺貨一役，也更容易假定廁紙一樣難以補貨。

屢次的物資短缺事件，令港人疲憊不堪，每天留意哪裏有口罩、哪裏有瘋搶。不分真假、先搶為妙的本能反應逐步取代思考，今日搶完廁紙，他朝或要搶漱口水、搶衛生巾，搶到貨架清空，恐慌心理再度蔓延。

其實疫情發展未明，社區爆發的危機潛藏，害怕乃是人之常情。不過任超市的貨倉再大，也不可能敵過七百萬人的瘋搶。要對抗疫情，香港人首先要保持理性，購買物資也要適可而止。試問一個人買下幾年份量的廁紙又有何用？網上謠言眾多，造謠者固然可惡，但若七百萬人不夠冷靜，跟隨謠言行動，搶購風潮又怎能平息？疫症時期，香港人更須保持理性，核實謠言。

香港人首先要保持理性，購買物資也要適可而止。（資料圖片／梁煥敏攝）

富者囤積居奇 貧者何處求援？

市面貨品售罄，部分市民經濟能力充足，尚能「以本傷人」高價買入。逾千元的一盒N95、近五百港元一盒的日本口罩、$25.8一個的韓國KF94，願意購買的依然大有人在。但對於貧苦基層，既無法硬食炒價，日常埋首工作也無暇排隊。而許多長者不諳科技，要他們登上各大網購平台掃貨，更是天方夜譚。

香港市民面對困境，不少社區組織、區議員、商戶皆群策群力。例如周三（5日）有團體在梨木樹派發免費口罩，期間傳媒訪問一名排隊街坊，詢問他何以不戴口罩，街坊答道家中已用盡口罩，隨之潸然淚下，及後細問才知道他已曾多次排隊，可惜皆失望而回。幸好經媒體報道後，公民黨荃灣區議員陳琬琛協助他獲得口罩。但鏡頭以外，還有多少這樣買不到基本物資的香港人？

目前各區區議會均已通過撥款購買防疫物資發放街坊，多名區議員亦向街坊發放口罩、洗手液等物資。各區區議員在此之上還可多做一步，本港不少有心商戶皆努力在外地尋求口罩供港，區議員還可以擔當協調角色，在得知區內有急需口罩的基層或老年人後，可以嘗試與有關商戶或社區團體協調，提議首先向基層或老人供應口罩，避免要老人家吹風排隊之餘，也共同盡力阻止社區感染發生。當社會有什麼新消息，或有謠言不實時，區議員亦要協助消息不靈通的街坊掌握資訊。

鏡頭以外，還有多少這樣搶不到基本物資的香港人？（資料圖片／陳琬琛Facebook）

政府抗疫不力 市民信心破產

歸根究柢，市民瘋搶物資貨架一掃而空，反映的是對政府信心見底，簡單如「廁紙供貨」也無人相信政府可以守住。自疫情爆發，香港政府反應速度落後於台灣、澳門等地。政府面對口罩不足，一舉一動都完全無法給予港人信心，早前政府信誓旦旦的「全球採購」亦遭立法會議員莫乃光直斥其「Hea」，質疑物流署的全球採購方式就是向着世界發電郵，要求供應商登入政府系統註冊投標。口罩價格水漲船高，香港政府還依舊囿於市場教條，要供應商價低者得承接生意。

「港人自救」，一時之間變成不少港人的抗疫方針。社區團體、商戶致力尋求貨源，區議員向街坊派發物資，討論區激烈討論網站貨量，市民無限「F5」網購店，為求一罩排隊餐風露宿。若然政府「無為而治」，供應依舊不足，市民只怕仍要搶購口罩。林鄭月娥等主要官員或會毫不着急，甚至認為市民不必如此瘋搶，但這正是問題所在。為官者高高在上，若然連社會心理也不諳，試問如何在疫症時期穩住民心？除了等待供應商回覆電郵之外，政府要做的事，着實還多。