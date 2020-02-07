避免疫情擴散　自律很重要

近日接二連三有郵輪船上出現新型肺炎病患者，令船上同乘乘客及船員全部暴露於感染風險中。爆發疫情時，郵輪這種將眾多人長時間聚在一起的交通工具理論上就是傳播病毒的高危工具。如今頻頻出事，在防疫工作上就應該對其更加小心。隨着有跡象顯示香港可能已有社區感染，為人為己香港人也應該減少與他人接觸、外遊等會傳播病毒的行為。

鑽石公主號爆武漢肺炎事件引起全球媒體關注。（AP）

先是上月有確診香港人曾乘坐的日本郵輪「鑽石公主號」，曾經使用過桑拿等公眾設備，很有可能感染船上其他乘客。按日本厚動省周五（7日）表示，船上三千多人中至少41人確診「中招」，部分乘客至今仍等待檢查。另一邊廂，星夢郵輪旗下「世界夢號」先前有3名內地乘客確診感染新型肺炎，被台灣拒絕入境後周三（5日）停泊香港，船上3600多名乘客和船員有9成為港人，均須全面隔離檢疫，至今已有8人確診。所謂一波未平，一波又起。周四（6日）香港駛出的郵輪「威士特丹號」在被台灣拒絕停泊基隆港後，又再被拒停泊日本石垣島。日方稱因船上有懷疑新型肺炎病者，為安全起見不准其入境，更表明以後有相似情況會同樣處理。

香港一名專欄作家、知名KOL自認曾乘坐「鑽石公主號」，並發文指「一艘郵輪四千人，互不相識……彼此一定要是君子淑女，互守公德」。撇下文章從高處俯視世人般、要從歐洲千百年歷史數起的「郵輪文化」不談，單從公共衛生與與現代文化社會的標準而言，提醒港人要有公德此番話卻很有道理。不應忘記「鑽石公主號」上，很可能就因為一名港人曾到內地短短數小時，便至少傳播給41人，令3600人受隔離。然而，他簡單地認為「中國人」未有準備好接受他所謂的「郵輪文化」，卻似乎忘記了，是任何人也應該在郵輪上注意公共衛生，在疫症時期尤甚。

世界夢號旅客如常打麻雀，民主黨促請衞生署提供清晰指引防止交叉感染。（讀者提供圖片）

近日本港出現多宗確診個案都為本地感染，都在在說明了疫情威脅不自來自外部，也包括所有香港人。香港人也應該自覺自己也可能是傳播病毒的根源之一。在疫情有可能高度傳播時，市民都應該自律地減少與他人接觸。然而，正在被隔離的「世界夢號」，有乘客提供照片顯示仍有人堆首打麻雀，在不確認誰人染病時，這些活動其實都有傳播病情的危險。除了郵輪之外，至今仍有不少港人出外旅遊，其實同樣亦有可能傳播病毒。為了全世界能盡快控制好疫情，港人也應該多做一點——就是減少活動。