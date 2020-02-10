強制隔離帶給香港社會的提醒

上周六（8日）起，由內地入境香港人士不論是否香港居民都要強制隔離檢疫14日。執法方式引起一定爭議，有意見認為這些措施變相只能依靠受檢者自律。雖然這些講法的措詞有些誇張，但其擔憂亦不無道理。強制檢疫等措施要有效執行，無可避免一定會限制了個人自由，而在社會整體面臨疫病威脅下，這些限制有其必要。

政府推出的強制隔離措施近日受到一些評批。例如受強制檢疫的人可以自行到申報的住址，中途只能依賴受隔離者自律，可能增加傳播風險。此外，新設的隔離營沒有執法人員駐守，可能無法阻止有人強行離開隔離區。周日（9日）民主黨議員黃碧雲到政總外請願，稱措施為「無掩雞籠」及「國際笑話」，要求政府要派員陪同隔離者到達隔離住處，以及建議有警員駐守隔離營等。雖然其措詞可能有點誇張，但所提之建議不無道理，值得政府了解是否可能。

政府啟用西貢戶外康樂中心等地方作檢疫中心，以隔離強制檢疫的人士。（資料圖片/李澤彤攝）

毫無疑問，強制的措施定必會限制了一些人的自由。但在新型肺炎肆虐的非常時期，即使一些平日將「自由民主」掛於口邊的政客及市民，都會同意某程度的限制是必要的。其實無論是否有疫病威脅也好，個人自由與社會整體利益之間必須有個平衡。在法律層面，大部份的權利都不是絕對的，而是可以施加合理的限制。理念來說，人生在世本來就不存在絕對的自由。早在古希臘著名的哲學家亞厘士多德就曾說過「人是城邦的動物」，說明人是活於群體，必須在個人與群體之間作出某些折衷的選擇。發展至現代社會，個人自由亦要建基於對他人的尊重，彼此要作出一點妥協。這個道理數千年以來其實沒有變更。

肺炎時大家都清楚明白此道理。早前在日本遊輪「鑽石公主號」上染病的港人，就在送院期間曾嘗試逃走。疑似染病甚至已經染病的人對隔離措施不滿，認為其限制自由，以激進手法「抗爭」，疫情就可能不可收拾，社會不可能接受這種「自由」。但肺炎過後，我們會否「好了瘡疤忘了痛」，忘記了個人自由與社會利益的平衡？去年香港經歷過回歸以來最大型的社會波動，大量年輕人走到街頭以堵路、縱火、「私了」、破壞店舖等違法和破壞社會秩序的方式爭取訴求，許多支持者以「不割席」的方式放縱暴力與違法活動。即使我們理解他們的訴求，同情他們的情況，但我們不能忘記示威自由不凌駕於社會整體利益。法律是維繫社會秩序的基石，提倡違法達義，甚至攻擊執法的警察等，是公然挑戰社會的安穩。

毋庸置疑，過度限制自由是極權，但天秤的另一邊卻是無政府狀態，向任一邊傾斜都會成為災難。個人與社會之間必須取得平衡，而這個平衡的確不易達到。對社會不滿固然應該提出改革，但以破壞社會的方式，甚至提出要「攬炒」，那就是本末倒置。香港經歷過半年的反修例風波尚未平息，新型肺炎疫情又接踵而來，可謂一波未平一波又起。但在這些艱難時刻，港人更應該理性思考，為香港尋找一條現實可行的出路。