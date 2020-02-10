非洲聯盟尚未能為非洲締造和平

周日（9日），非洲聯盟第33屆首腦峰會在埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴開幕，以「消除槍械，為非洲發展創造有利條件」為主題，並將平息利比亞和南蘇丹的內戰定為首要任務。 非盟作為區域組織，雖然不像聯合國安理會般，深受全球大國博弈的影響，但其化解地區衝突的能力和彈性，亦端視其成員國能否以統一的政策，放下一己私利盤算，約束一眾成員國對他國政局的干預，協調聯合國實施武器禁運，最終才能為「非洲發展創造有利條件」。

非洲聯盟成立於2002年，其目的是推動非陸大陸的政治、經濟一體化，走向和平與繁榮之路。。（REUTERS/Tiksa Negeri）

由54個成員國組成的非洲聯盟成立於2002年，目的是推動非陸大陸的政治、經濟一體化，走向和平與繁榮之路。非盟一直認為，必須解決各國政治衝突，才有可能實現經濟繁榮。就此，組織於2004年成立「和平及安全理事會」，並訂明理事會可在種族滅絕和危害人類罪等危急情況下，干涉成員國的內政，並用以取代非洲統一組織（OUA）留下的不干涉原則。

誠如乍得的外交部長Mahamat Zene Cherif指出，「撒哈拉地區正遭受利比亞危機困擾，該區域的武器擴散促進了恐怖主義的蔓延」，故平定內戰不只是利比亞一國之事，更是鄰近的非盟成員國維持政局穩定的必要條件。2011年北約出兵干預利比亞政局，推翻獨裁統治逾40年的卡達菲（Muammar Gaddafi）後，該國軍閥割據的現況，已為撒哈拉地帶的國家，如乍得、尼日爾、馬里、布基納法索和毛里塔尼亞帶來連鎖反應，使本已脆弱的勢力平衡更搖搖欲墜。除了有大量槍械從利比亞流向撒哈拉眾國，利比亞同時亦反向地成為了恐怖組織的避風港。

2011年「阿拉伯之春」以後，利比亞陷入軍閥內戰，至今依然未有平息跡象。（AFP）

利比亞亂局未解

據國際危機組織（ICC）的利比亞高級分析員Claudia Gazzini指出，利比亞內陸地區現時不但已成恐怖組織Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin （JNIM）的據點，另一組織蓋達（al-Qaeda）亦在沙漠城鎮奧巴里（Ubari）培訓戰鬥人員及設立休閒和康復中心。再者，由於尼日爾北部接壤利比亞、南部接壤尼日利亞，使得三國的恐怖組織能借地緣優勢，串連起組織在三國的運作，情況一如去年博科聖地和大撒哈拉伊斯蘭國的合併一事。尤有甚之，儘管撒哈拉本為杳無人煙的沙漠地帶，但去年涉蓋達和ISIS的暴力事件卻已造成逾4000人死亡。

儘管有學者藉研究布隆迪和索馬里的維和行動，指出非盟在調解衝突的重要作用，並認為組織的當務之急是要處理財務、技術不足的限制，惟亦不能忽視組織的內部協調和利益分歧。縱然非盟已規定干涉成員國的內政準則，但一如法國、俄羅斯、阿聯酋及沙特等「利比亞玩家」，蘇丹和埃及兩位非盟成員不但未有支持非盟的斡旋工作，或是由聯合國背書的民族團結政府（GNA），更反過來以軍事訓練、情報分享甚或派遣地面部隊等手段，支持軍閥哈夫塔爾（Khalifa Haftar）領導的利比亞國民軍（LNA）奪權，望能在未來政經秩序重建中分一杯羹，使戰局亂上加亂。

情況一如上月下旬，非盟在剛果共和國首都布拉柴維爾舉行的會議中，即便非盟視利比亞為其職權範圍之內，而與會國亦口頭上希望找到內戰的解藥，惟結果卻如過往一樣淪為「研討會」。是故，若非盟以「消除槍械」為首要任務，首先是要讓其成員國團結起來，阻止土耳其、卡塔爾、意大利、約旦、法國和俄羅斯等國繼續插手干預，方能讓聯合國的武器禁運有效實施，轉化成「非洲發展創造有利條件」的首步。