政府應善用法例解決「口罩荒」

防疫用品荒席捲全城，市面上口罩價格愈見瘋狂，超出普羅市民可負擔的範圍。近日有不少輿論建議政府應引用《儲備商品條例》、《預防及控制疾病條例》及緊急法等多條法例，規管商人不得為口罩抬價及囤貨。縱然這做法是「干預」市場，有違香港人對自由經濟的認識，但目前乃非常時期，不少市民因扭曲的市場而一罩難求，政府實無理由再拘泥於不干預的迷思，為民生果斷介入才是情理所在。

除了坊間一直提倡引用的《儲備商品條例》，行會成員、新民黨主席葉劉淑儀最近建議，政府亦可考慮引用《預防及控制疾病條例》第7條，即政府可為「防止任何疾病、疾病的來源或污染傳入香港、在香港蔓延及從香港向外傳播；及預防任何疾病」的目的，立法規管防疫物品的銷售。另外，她認為《緊急情况規例條例》也為可考慮使用的法例之一。

葉劉淑儀認為，政府要管制口罩零售、控制價格都較複雜，因此政府在寫法例時，需要較謹慎，相信數星期內會有相關公布。(資料圖片)

經濟信條不能先於民生需要

上述法例不無限制，例如《儲備商品條例》多適合於儲備品處於穩定供應下時用，而使用《緊急情况規例條例》更有如殺雞使用牛刀，可能會面對司法覆核的挑戰，似乎引用《預防及控制疾病條例》較為可取。

有人可能會認為政府利用此等法例有違自由經濟的精神，政府亦多次以自由市場為由，拒絕規管防疫用物供應及價格。惟目前處於疫情迅速蔓延之際，市民無力購入防疫用品，不但影響其實際的防疫能力，更是造成與日俱增的社會恐慌，如不及時果斷管理口罩供求，社會亂象一發不可收拾。

政府立法規管口罩供應，理論上有可能弄巧反拙，如立法會議員楊岳橋形容有關做法愚昧,理據是口罩價格的主因乃為全球口罩供應不足，如政府未能確保供應前就限價，實質上只會不鼓勵供應，商人或會停售、甚至轉售口罩至更有利可圖的地方。然而，增加口罩供應雖為當前要務，並不代表政府無需要規管其銷售。全球口罩供應緊拙只是口罩價格飛漲的一個主因，但市面有口罩售價可以一個數十元、一盒過千元，如此瘋狂的定價反映問題不只是供不應求。期望純粹增加供應以平息口罩亂局，既是望天打卦，更有如繼續放任炒賣、囤積口罩等行為。

更甚者，所謂商戶索性不賣更是有嫌誇張。只要政府立法時能夠參照口罩的物流、廠商等人力成本，再訂立一個合理的價格範圍，讓商戶可享有足夠的營利空間，同時立例阻止轉售口罩海外，商戶停止供應、轉售口罩至他地的行為自然迎刃而解。始終，立例的原意只在控制口罩的價格至市民較能負擔的範圍，而非阻止商戶謀利。即使界定何為合理價格範圍的難度不低，而且爭議勢必頗大，但政府仍必須迎難而上，仔細研究細節的處理，而非任由市場扭曲，助長亂象。

港府要學懂「用重典」

口罩需求日增，供應卻始終有限，所致的亂象根本難以市場「正途」解決。除了直接規管口罩定價與囤貨外，統購與限售等方式同樣值得政府參考。諸如台灣統一向企業及廠商徵購口罩，再以統一售價配售予持當地健保卡的市民，更是果斷管理防疫物資供求的示範。港府除了值得仿效外，更須學習背後的管治魄力與領導力，敢於在非常時期採取非常手段。

香港是一個法治社會，法律賦予政府危機管理的權力，既然相關法例已夠具備，政府不能後知後覺，錯失利用既有行政權力解決這場公共衛生危機的機會。