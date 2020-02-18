【武漢肺炎】港超聯無場踢　康文署安排可更彈性

新型肺炎肆虐，社會上下牽連甚廣，本地職業運動均不能幸免。自上月尾政府宣布暫停開放康文署的運動場設施，本地職業足球聯賽（特別是港超聯）因而難以運作，不論在球隊訓練及作賽上均大受影響。無疑，非常時期下各界須作多遷就、共渡時艱，但港超聯球會於疫症下面對的困難，亦折射出政府對職業足球欠缺重視。

為配合政府的防疫計劃，康文署自1月底暫停開放署方的運動場及文康設施，同時足總亦一度宣布暫停所有賽事、訓練及活動，直至康文署場地重新開啟。但由於賽期緊張，足總與不少球會均希望盡力維持於5月底完成賽季，足總於2月6日公布復賽，原定於本月初舉行的菁英盃分組賽推遲至11日起於將軍澳足球訓練中心（FTC）陸續閉門復賽，而港超聯則暫定於3月1日在旺角大球場復賽。

一場多用 問題不少

本地職業球會除傑志外並無自家訓練基地，故必須依賴康文署轄下球場，本已須與街外人及業餘人士「爭場」，疫症下的安排更令他們的處境更為尷尬。隨政府宣布「封場」，為讓職業球會有場地訓練起見，足總宣布將有限度開放FTC讓港超聯隊伍作訓練之用。結果可想而知，在非比賽日子可有多達4隊球隊於同一時間在FTC操練，即使說更衣室、健身房等設施可勉強輪用，但球會間卻難以避免在彼此之間公開操練內容，導致毫無私隱可言，惟球隊卻在無可奈何下須在此操練。即使說現時乃為非常時期，但此般不堪處境，實在難言為職業聯賽應有的安排。

另外，康文署封場後，足總為追趕球賽進度決定以FTC作閉門復賽。毋庸置疑，作為訓練場地的FTC並非為職業對賽而建，設施自然有所不足，更何況球場須在加緊賽程下在短時間內供多支球隊使用，場地質素有所影響之餘，球員更須「爭用」更衣室設施，由於訓練中心內只有4個更衣室，而且考慮到訓練中心同時有球隊作操練，故足總只開放其中兩個更衣室供作賽球隊使用；更甚者，有個別球場因遠離更衣室，球隊難以在半場返到更衣室休息及商討戰術。有最近在此作賽的球員直言有像「踢友誼賽」、「參加訓練營」的感覺，惟現實卻是參加正式比賽。

在康文署場地關閉下，港超聯球隊目前需到賽馬會香港足球總會足球訓練中心、或賽馬會傑志中心操練。（資料圖片/袁志浩攝）

同樣重要的是，在疫情愈見嚴重下，在FTC集中作賽的做法亦較人憂慮。畢竟足球比賽涉大量的身體接觸，即使足總安排比賽閉門進行，僅開放予傳媒、所有參賽球隊之嘉賓及職球員入內，並要求進出人士須跟隨足總訂立的衛生防疫措施，但球賽進行本身就具一定的衛生風險，更不用說多支球隊在短時間內在同一場地進行訓練、比賽。如足總醫藥委員會主席容樹恒醫生所言，4隊球隊逼在訓練中心閉門作賽從防疫角度來看的確並不理想。

政府、足總難辭其咎

香港職業足球聯賽須狼狽作賽、訓練，實失去作為職業運動員應有的尊嚴，就此政府對香港足運欠缺支持自然是主因。撇除本地供職業球會訓練的場地嚴重不足，政府至少可在疫情蔓延時期特事特辦，為職業足運有限度開放康文署場地，惟政府卻未能彈性處理，民政事務局堅持於足總場地舉行比賽，只讓足總自行加強管理，有如將維持賽事進行、甚至防疫責任全然推卸予足總身上，這試問如何教人看見港府對本地足運發展的承擔？

當然，足總責任亦不容忽視。近日10支港超聯球會同意，如聯賽未能在正常場地舉行，將會進行「罷踢」。傑志足球會主席伍健解釋這並非工業行動，只是希望能促使足總能代為向政府爭取。向政府就足運提供意見正是足總的責任，惟球會須越俎代庖，以「罷踢」直接向政府發聲，正是足總的「無能」所致。據羅傑承所言，過去足總不但跟從政府呼籲取消所有會議，教他不能向足總反映球會意見，而在此前的會議上，足總更稱一切由政府決定，故由此看來足總的工作無疑教人失望。

政府支持足運不能只說空話，否則再制定多幾個五年計劃均只會徒勞無功。當務之急，政府必須盡快為港超聯因時制宜，協調能否有限度開放康文署場地。如容樹恒醫生所建議，政府應彈性安排港超聯每周用三個康文署場地比賽，才可分散人流，以助防疫，而非單純安排所有對賽訓練於足總場地進行。當然，疫情或可能有意外發展，足總亦須作出最壞打算，如研究於疫情進一步變壞下索性提早結束賽季。這無疑對職業球會影響極大，但足總亦須以球員健康為重，如疫情嚴重至此，勉強進行球季亦非良策。