【武漢肺炎】政府可向駿洋邨上樓戶發放租金津貼

疫情肆虐，特區政府徵用火炭即將入伙的駿洋邨作檢疫中心，數千名準住戶大失預算。誠然，社會對檢疫設施需求迫切，準上樓戶難免須作出讓步，惟政府只宣布為相關住戶提供6,000元特惠津貼，未足助市民應付居住所需，當局應該再作檢討。

火炭駿洋邨原訂今年上旬入伙，準居民早獲房屋署通知將於2月至4月派匙，故不少人早已就上樓作準備。然而，政府在徵用未入伙公共屋邨作檢疫用途一事朝令夕改，原於上月底宣布放棄徵用粉嶺暉明邨，同時表示未入伙屋邨並不適合作檢疫中心，惟數周後卻態度全改，表示徵用火炭駿洋邨事在必行。房委會在上周初已將整個屋邨交由政府管理，意味數千名已接受編配的準住戶仍須繼續等候上樓。

林鄭月娥指，「鑽石公主號」港人返港後需強制隔離14日，駿洋邨是檢疫中人的唯一選擇。（梁鵬威攝）

毋庸置疑，駿洋邨不論在區位或單位數目、質素上均相當符合隔離用途，加上隨疫情愈見嚴峻，有數千名港人滯留境外，政府實有迫切需要從速拓展檢疫設施，徵用駿洋邨的確為最具效率的做法。

6,000元作用有限

政府上周宣布，連同早前因粉嶺暉明邨受蓄意破壞而受影響的住戶，政府將會向已接受預配駿洋邨及暉明邨共約4,700合資格公屋申請者，每戶發放一次過6,000元特惠津貼。然而，在此百物騰貴的香港，居於劏房每月租金開支也需動輒5,000至6,000元，更遑論疫情將持續至何時仍未有定案，而且待疫情過後屋邨更須待復修後方能重新編配，準住戶上樓時間或須推遲一年半載，6,000元援助只怕幫助不大。

更壞的情況是部份準住戶或基於即將上樓，已不再與現居續約，如今須重新另覓居所，除了有機會面臨更昂貴的租金，也要拿出若干金額作新居的按金，這對生活捉襟見肘的基層戶壓力不少，準街坊也可能為新居裝修、添置傢具已付出一定訂金，卻未必能獲全額退訂。此外，有準住戶亦因預計遷居火炭，已作轉工及為子女轉校，現臨時未能上樓必會對其生活造成諸多不便。

津貼應加碼

目前社會對政府防疫工作不滿，既因為當局初期反應慢，也因為社會一度陷入「封關」爭議，令部份人認定疫症傳開乃政府防疫不力所致。有準住戶甚至慨嘆，當局「賭輸咗，要駿洋邨居民埋單」。當然，我們沒有科學證據應說明，若然政府當初加快收緊入境管制，對本地疫情的影響多大，而且不論如何，身在湖北及鑽石公主號的港人回港後始終須隔離，當局始終須要徵用地方作檢疫中心，但市民的不滿情緒也確實反映了政府當前防疫的難度，乃其在推行措施過程中必須克服之挑戰。

政府徵用駿洋邨同時，必須確保對準住戶的影響降至最低。政府應確保受影響住戶在等候重新上樓期間獲穩定居所，提供租金津貼將會是最合宜的做法，短期來說政府可將特惠津貼「加碼」，參考全港劏房租金中位數等指標，每月向受影響戶提供一定金額的生活津貼，直至受影響屋邨可作重新編配為止。另外，政府若然為受影響戶提供中轉房屋甚或作重新的公屋編配，勢必影響及他輪候冊上的申請人，以至整體公屋編配的公平性，故政府宜視乎受影響戶的意向，再適度調整提供津貼及重新編配的安排。