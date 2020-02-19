遊日大於肺炎？中港旅客應有自覺

周三（19日），日本政府除了容許「鑽石公主號」郵輪首批約500名完成隔離乘客下船外，日本政府觀光局（JNTO）同日亦公布了2020年1月的訪日外客數推算數字。雖然其總數266.10萬人比去年的268.93萬人下降了1.1%，但來自中國大陸、台灣、香港的遊客都錄得增幅，分別提升了22.6%、19.0%及42.2%，達到92.48萬、46.12萬、21.94萬人次，並且都創下一月份數字新高。 另外，儘管菲律賓、馬來西亞、越南三國的訪日遊客增長比例更高，分別為48.9%、42.7%、42.5%，可是因其基數較低之故，故此實質拉高訪日人流最多的國家與地區，依然是中國大陸、台灣及香港，三地比較去年各增加了17.04萬、7.37萬和6.51萬訪日遊客。這些數字切實反映新型肺炎絲毫無損大中華地區遊客的訪日熱情，可是這對各國抑制疫情傳播來說絕非好事。

日本政府觀光局（JNTO）推算2020年1月中港台訪日遊客皆大增。

日本疫情源於中港旅客

當月中國訪日遊客無疑是將武漢肺炎傳播到日本的元兇。當地於1月15日確診了首宗武漢肺炎病例，30多歲的中國籍男性感染者於1月6日自武漢到日本就醫，及後自1月24日至1月28日確診的幾宗病例，同樣都是訪日的中國籍公民，而首位確診日本人感染源頭也是他曾擔任巴士司機的武漢旅行團，足見肺炎初期在日傳播與中國遊客脫不了關係。

至於同月香港訪日遊客當然也有責任，後來確診患病的80歲香港遊客就是於1月17日乘坐飛機往日本旅行，再於1月20日在橫濱登上大型郵輪「鑽石公主號」，由此產生出這個中國大陸以外群聚感染最為密集的區域，至今它已經為日本「貢獻」了逾500多宗確診病例，使其成為武漢肺炎病例數目第二多的國家。

面對中港訪客「播毒」，日本政府已經執行對應檢疫措施。先在2月1日，日本決定禁止讓湖北省籍或兩星期內曾滯留湖北省人士入境，到2月13日禁令範圍又擴大至浙江省；與此同時，所有由中國大陸、香港或澳門出發抵達日本的航班乘客都要加強檢疫申報，如任何一人出現肺炎徵狀就要「連坐」隔離檢測所有人。

病毒肆虐應當減少外遊

新型肺炎傳染力遠勝於當年「嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）」及「中東呼吸綜合症（MERS）」，已經是眾所周知的事實，無奈不少中港旅客縱然了解此事，仍然選擇到日本與其他國家、地區外遊，如此做法非但增加自身與人接觸而提高感染風險，甚至可能在不自覺情況下成為傳播病毒的幕後黑手。

就算日本政府防治疫情工作存在不少可議之處，但是這也不能成為外國人妄顧自身責任的藉口。我們都知道抑制傳染病散播的關鍵是減少人流，兩岸三地遊客在此一緊要關頭卻繼續進行許多非必要的旅遊活動，平白加重當地政府應對疫情壓力，明顯是一種不負責任的舉措。

正所謂「休息是為走更長的路」，當下新型肺炎病毒肆虐之際，兩岸三地旅客應該抑制一下前往日本或其他國家、地區外遊的慾望，暫時忍耐等到未來疫情消散之後再才繼續行程。否則一旦不幸自身染病，或是目的地淪為疫埠，下次旅行恐怕只會變得更加遙遙無期。