【財政預算】民建聯未有透徹認識香港的問題

財政司司長陳茂波下周三（2月26日）宣讀新一份財政預算案，各政黨紛紛提出建議，其中建制第一大黨民建聯以「擴張財政穩民心 改革思維破困局」為建議書標題，看起來似乎不錯，畢竟政府長期以來都是不思進取的「守財奴」，要求它「改革思維」和「擴張財政」是應該的。不過，縱使民建聯的部分建議，包括放寬長生津資產門檻、提高子女免稅額、增加醫生人手及醫院病床數目是值得支持的，但我們認為它還沒有看清香港的問題，明顯跟不上時代要求。

去年反修例運動爆發後，社會開始反思香港的深層次結構矛盾，愈來愈多人認為暴力示威雖由政府粗暴修例直接引起，但背後必有潛藏多年的深層原因，就像當年若非港英政府輕視民生經濟工作，「六七暴動」即使發生，規模亦未必會那麼大。今天的香港面對經濟結構過度單一、地產霸權壟斷的問題，年輕人上流空間狹窄，他們當中不少人一畢業便背負高額學債，難以創業，遑論置業結婚。正因怨氣不斷累積，結果就是以街頭運動的方式呈現出來。因此，民建聯提出寬免本地 JUPAS 學生大學學費、為青年創業提供「免息貸款」、發展創新科技，以至引用《收回土地條例》收地建屋，都是值得一讚的。

然而，民建聯對香港問題的拿捏不夠精準，其對住屋問題的立場便能反映這一點。它主張重推「租置計劃」，這看似對難以買樓的市民有利，卻看不到勢必削減可編配公屋單位數量，加劇公屋資源緊絀的老問題，令基層家庭輪候上樓無期。與此同時，民建聯在建議書內重申對「明日大嶼」計劃的支持，看似正視了土地供應不足的問題，但它為什麼對更簡單直接的方法──全面（而非部分）收回粉嶺高爾夫球場──溫溫吞吞？民建聯的態度讓人覺得它只懂得小修小補，欠缺維護社會整體福祉的承擔。

香港沉淪 民建聯有份

《香港01》不只一次指出，深層次結構矛盾源於政府長年不作為，造成經濟結構畸型、既得利益向少數人傾斜。這並非只是政府的責任，民建聯同樣責無旁貸，因為它是執政聯盟一員，理應向政府反映經濟民生困局，鞭策政府正視問題，但市民看到的民建聯只是一部沒有主見、盲撐政府的「投票機器」，沒有利用自身的議席優勢，敦促政府就結構性問題主動作出改革。

現時香港深受反修例示威和武漢肺炎雙重打擊，經濟民生急轉直下，包括民建聯在內的各黨派少有地一齊呼籲政府「派錢」。「派錢」短期而言是有用的，但畢竟無法從根本上克服深層次結構矛盾。更令我們擔心的是，政府可能會滿足於「派錢」，而民建聯亦會像過往一樣只批評幾句，然後又全盤接納財政預算案。民建聯一定要有腰骨，必須對香港的問題有準確的認識，繼而敦促政府實行全域改革，提升市民的生活品質。這才是作為建制第一大黨應用的態度。