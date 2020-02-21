駱惠寧倡「三心」振士氣　港府缺了什麼？

周四（20日），中聯辦主任駱惠寧向30多名香港全國人大代表及200多名香港全國政協委員發信談及香港的疫情防範。相對於過往中聯辦主任發表講話的官腔，此次駱惠寧信件的文風與內容都更為「親民」，被喻為「西環家書」。為了在疫情期間激勵士氣，駱惠寧的信文在對香港社會用親和的言語釋放善意，用「信心」、「愛心」與「齊心」發出希望香港社會團結抗疫的呼籲，與此同時，他也敲打了醫護罷工等問題，形容為「政治新冠病毒」。因此，與其稱之為親和的家書，倒不如說他是代表中央為香港抗擊疫情打下的一支剛柔並濟的「強心針」。

這封信是否真的能起到強心針的作用，尚待時間的檢驗。但駱惠寧信中提到的兩個問題，尤其值得香港政府去反思。其一，在於穩民心。駱惠寧在信中說到，「這是一個要冷靜理性、不要製造恐慌的時刻」，並特別提到了香港出現的物資搶購現象，承諾「祖國內地始終全力支持特區政府和香港市民防疫抗疫，有關部門和駐港中資企業正開足馬力，為穩定香港市場供應而努力。」而他本人也在周一（17日）走訪多家中資企業，強調「保供應就是保民生」。可以看出，駱惠寧比林鄭政府更有「穩民心」的意識，也知道策略上，只有政府有承諾、有能力保住民生，才能帶出防疫的信心與齊心。

其二，在於駱惠寧信中提到的中港合作，尤其是內地對香港在物資、政策與精神上的支持。信中，駱惠寧肯定了中港之間的互助，包括香港對內地的資金捐助，內地輸往香港的口罩等。而更值得留意的是，駱惠寧提到，內地為了支持香港防疫，在政策上，比如赴港簽注的簽發、出境人流管控等方面的配合。

駱惠寧在招商局集團倉碼公司米倉走訪。（香港中聯辦）

在駱惠寧用「祖國內地始終全力支持」安穩民眾恐慌情緒的同時，香港政府卻無法讓市民看到可以放心的舉措。香港出現物資搶購，很大的原因正是因為香港政府沒能讓民眾有信心，而當政府無法與民眾建立互信，社會又可齊心抗疫。在大眾最為關注的口罩方面，相較於台灣和澳門對穩定口罩供應的迅速反應，港府的遲緩及死板，以及包括林鄭在內的官員討論相關問題時屢屢脫離民情，無疑加劇了社會的恐慌情緒。在關口人流管制等防疫措施方面，香港政府本來有充份的主導權力，但在作決定時卻進退失據，又未能與社會有效溝通，結果顯得永遠比民心所向慢上半拍。這樣的政府，何談「穩民心」。

香港政府似乎漠視了自身作為特別行政區可以有的權力，缺乏主動與內地協調的意識。19日，香港各大媒體紛紛報導深圳重新開啟赴港簽注的申請，引發社會對是否會增加疫情擴散風險的恐慌。其後媒體查明，這實屬是因為對內地出入境管理公告的誤解而引發的「烏龍」。香港政府應該利用自身的能量和「一國兩制」的優勢，主動與內地建立更緊密的溝通，為香港公眾釋疑。

駱惠寧此次「振奮軍心」的信件，頗具內地的「關懷」風格，和中央政法委周三（19日）提出的「推出更多有溫度、有淚點，有人情味的『暖新聞』」異曲同工。這種溝通方式與港人多頗抗拒的內地「官腔」有明顯區別，但不代表港人就會「收貨」。然而不可否認，面對疫症威脅，信心、愛心和齊心確實是重要的，而這「三心」香港社會並非無跡可尋。正如信中提到，香港的不少社團、機構、商家想盡辦法在世界範圍採購物資、醫療設備，正是社會上下懷抱愛心，齊心抗疫的表現，也是社會抗疫信心的來源。只是，當政府在社會的信心中缺席時，就難以得到社會的齊心以待。這是香港政府必須正視的問題。