【武漢肺炎】阻截疫症傳播　香港人應該避免三件事

自新型冠狀病毒肺炎疫情在香港蔓延以來，香港人心情一直處於高度緊張，既忙於搶口罩搶廁紙，日常在家工作也足不出戶，隨疫情發展市民難免心情鬱悶。不過近日部分市民防疫的緊張心情開始放鬆，外出消遺的市民數目出現「技術性反彈」，也令人擔憂疫情可能在市民鬆懈的時候再度蔓延。 害怕疫症如沙士（SARS）般肆虐，香港人要求「封關」、搶購口罩，但能傳播疫症的聯誼活動，我們又有否認真看待，慎重避之？

突如其來的行山熱潮，反而導致山徑比市面多人。（資料圖片／顏銘輝攝）

1、遠足人流增風險

冬末春來的天氣清涼，可謂是適合郊外活動的大好日子。加上近日港人甚少出街，自然也想回歸大自然，呼吸郊外新鮮空氣。但近日各大社交媒體專頁均有行山愛好者拍到多張滿山垃圾、口罩的畫面，山徑的衛生狀況令人憂慮。周日（23日）市民駕車前往大帽山，山上罕見地出現車龍，龍尾延至荃錦公路，而獅子山上更是名符其實「人山人海」，突如其來的行山熱潮，反而導致山徑比市面多人。

縱然山徑可能空氣較為清新，環境更加通爽，但新型肺炎以飛沬傳播為主，人類噴嚏、咳嗽的飛沬最遠可以飛到2.5米，加上近日山徑出現口罩亂掉的惡劣情況，山野環境並不會令感染風險消除。最近龍脊、城門水塘、大帽山、獅子山等均已開始多人，行山人士最好選擇人流較少又難度適合的山徑，或者安全留在家中，才是防疫上策。

與患者共餐的密切接觸者，有可能在同枱食飯，或接觸被飛沫污染的器具、環境時感染病毒。（資料圖片）

2、燒烤「飯聚」易感染

自「打邊爐家族」連環感染個案的例子出現後，不少火鍋店已見生意困難，香港人遇到火鍋更可免則免。但是除了打邊爐外，不少港人習以為常的聚餐形式也值得反思，其中燒烤的傳染風險更可謂被嚴重低估。其實在打邊爐家族的聚會上，他們除了打邊爐，當晚亦有燒烤近3小時，傳播風險並不僅僅出現在火鍋活動。

近日不僅行山成為熱潮，連鄰近郊野的燒烤場亦漸見多人。醫學界組織杏林覺醒在「打邊爐家族」事件後指出，與患者共餐的密切接觸者，有可能在同枱食飯，或接觸被飛沫污染的器具、環境時感染病毒。而多種港人經常參與的進餐聚會，如日式放題、自助餐、中餐館等，市民在同一碟上夾取食物，進食期間也與朋友「口沬橫飛」，風險不容忽視。畢竟，今次病毒隱藏性高，傳染力強，過去已有病例指出，在確診者出現病徵前，病毒已能傳染他人。所以縱然市民自覺健康，共同進餐也應自覺使用公筷，甚至少去為妙。

有確診者曾於有病徵期間，與妻子及外母打麻雀，最終三人同告感染。（資料圖片）

3、打牌接觸屬密切

港人現時避免到人多地方，但人既有社交需求，漫長的疫症日子難免想與三五知已聯絡解悶。其中，麻將耍樂也頓成登門造訪的熱門聯誼活動，市民或者認為打麻將可以避開人群，也不必共進食物，理應是傳播風險較低之活動。然而本月初，香港一名69歲確診患者，疑在新年期間與其親友打牌多日，其太太及外母後來亦確診感染新型肺炎。

事後衞生署指出，打麻將屬於「密切接觸」活動，因為打麻將可能涉及身體接觸，參與者也經常高談闊論。畢竟，打牌時候玩家不可能每位相隔2.5米，朋友之間口沬橫飛時也不好意思洗手洗臉。所以疫症期間各位麻將愛好者還是忍手為妙，避免最後要「三家陪一家」，一人中招三人感染。