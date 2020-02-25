【武漢肺炎】列入職業病種類　給前線員工法定保障

新型冠狀病毒肺炎肆虐，雖然港府已叮囑市民減少外出，惟對於必須在外出勤的職業而言，在家工作實非可行之選，餘下的難題是怎樣給予他們應有的上班保障。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良周一（24日）去信醫管局主席范鴻齡，要求將新型肺炎納入為職業病，以確保不幸染病的僱員可受法例保障，從而獲得應有賠償。回望SARS時港府靜待疫情過去，才後知後覺把新病毒列作職業病，實屬反應遲頓，故是次港府理應汲取教訓，盡快刊憲立法，防範於未然，才能給予一眾辛勞的前線醫護人員和清潔工等合理的工作保障。

對於必須在外出勤的職業而言，難題是怎樣給予他們應有的上班保障。（資料圖片 / 余俊亮攝）

根據國際勞工組織（ILO）的定義，職業病是指與職業之間存在着明確或強烈關係的疾病，通常只涉及單一致病原因。目前，本港與職業病相關的法律可見於《僱員補償條例》、《職業性失聰（補償）條例》和《肺塵埃沉着病及間皮瘤（補償）條例》中列明的52種職業病，較為常見的有職業性失聰、手部或前臂腱鞘炎及矽肺病。

全面的抗疫工作保障

儘管新型肺炎是傳染病，乍看起來跟職業病的概念風馬牛不相及，但港府過去亦有將SARS和甲型禽流感列入職業病的先例。2003年SARS期間，逾400名醫管局的員工受感染，事後港府為減低「因工感染」的舉證難度，在2004年建議將上述兩種傳染病列為職業病，以加快申索補償程序。觀乎港府當年的主要論據，即「該疾病對本港從事某種行業的工人構成顯著及確認的風險」，以及「在各個案中，可合理推定或確定該疾病是與某職業有關」，來合理化將SARS納入職業病的準則，同樣亦適用於當下的公共衛生危機。

雖說受新型肺炎感染的勞工，目前仍可享有《僱員補償條例》中追討「非職業病」補償的權利，但由於新型肺炎並非當局指定的職業病，故僱員若在工作時不幸被感染，便須為受僱期間因工而受到感染提出舉證。可是，這種做法是預設了僱員染病與工作關係要由申索人設法舉證，不但前線員工未必能找出染病的源頭，冗長的行政程序及申索所須的文件繁多，添加了病患僱員的申索難度。反之，若然港府主動將新型肺炎定義為職業病，則可免除染病僱員的舉證要求，除非有證據顯示染病與工作無關，僱員也可獲得保障。這既可加快索償程序之餘，亦立竿見影地提供較全面的「抗疫工作保障」。

可是，即使社會對修改法例已漸有共識，惟港府仍拿出「待醫學及流行病學有明確定論後才可進行修改法例」來自圓其說，見不得是急民之所急。對醫護和清潔等前線人員來說，港府提供全套保護裝備才是更為迫切、更有針對性的對策。但礙於全球正搶購保護裝備和物資，港府現實上有不少掣肘，難以短期內搜購足夠的數量來滿足需求。此時政府更需跳出既有政策框架，盡力填補其他政策漏洞，好讓冒險抗疫的前線人員安心上班。

即使修訂職業病種類乃是事後的補償措施，但對醫護界、紀律部隊、實驗室人員等經常處於高風險環境的打工仔來說，此舉不但是不可或缺的職業保障，更是對港府防疫政策和效率的試金石。