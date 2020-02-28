【新冠肺炎】疫情下中日韓的「風月同天」

2020年剛開始，中國便爆發了新冠肺炎疫症，可謂開年不順。在疫情爆發之初，不少輿論都認為這是對中國最大的考驗，悲觀者更認為中國會因此發生政局動盪、經濟崩潰，而周邊的國家會因此而認識到中國不可依靠，最終疏遠中國。不過，中國以強力措施控制疫情，更與日、韓兩個鄰邦發展出更好的關係。

由「風月同天」到「投我以木瓜」

中國爆發疫情，近鄰諸國的反應成為國際焦點。令人驚訝的是，日本和韓國兩個東亞近鄰沒有馬上封關，甚至對中國投以幫助。日本大規模援助中國，除了官方轉增醫療物資，民間亦儘量幫忙。在疫情最嚴重之時，除了日本滿街「武漢加油」標語，亦時常有日本民眾將口罩等醫療物質讓予中國旅客的報道。

在日華人在日本街頭發送免費口罩。（網上圖片）

日本送予中國的物質貼了漢文詩句，當中一句「山川異域，風月共天」更為熱烈討論。詩句是公元8世紀日本王族所作的漢詩，贈送予中國僧人，其意謂中、日兩國「山川」雖異，但大家的「風月」還是一樣，是異中有同。中、日兩國有着共用的「漢字」文化，學術界常稱之為「漢字文化圈」。日本古代以學習漢文為高級智識分子的雅習，寫漢詩更是一種文化人的風雅習慣。以日本人所作的漢詩贈言，可謂兩國之間一種獨有的文化交流方式。而且「風月同天」也寄意了日本對中國的關心。

日本漢語水平考試HSK事務局物資包裝上寫有「山川異域，風月同天」字樣。（網絡圖片）

中國多次表示感謝日方的幫忙，外交部有一次被問及時更以「投我以木瓜，報之以瓊琚」回贈。這是典出自《詩經．衛風》一首非常著名的詩歌《木瓜》，下面還接着一句「匪報也，永以為好也」。原意是你送給我木瓜，我卻以美玉回贈，並非為了回報，而是希望永結友好。後世常以其作為情詩，但典故來自於先秦春秋之時，齊桓公救助衛人後衛人以此詩表詩意。不管如何，此詩寄意是互相友好的暖意。外交部寄語的是中、日「永以為好」。

日本國內近日新冠肺炎轉趨嚴重，中國外交部指「感同身受」，寄贈了一批新冠病毒核酸檢測試劑盒。民間有不少在日華人為了感謝日本人之前出手相助，在街上免費向日本人發放口罩。很多人或許不願承認，但中日兩國的互動尤如築起了一道如詩的美麗風景線。

韓國人「用腳投票」入境中國

疫情爆發後，韓國對中國的支持也是明顯的。韓國與日本相似，並沒有對中國強行封關。除了韓國總統文在寅公開表示「中國的困難就是我們的困難」，也提供了不少關懷和援助。韓國近日疫情急轉直下，不少韓國人奔赴中國避難，也是對其防疫工作投以信任一票。正如早前有不少港人擔心，將會有大量內地人為了使用香港的醫療服務而到港，當為數不少的韓國人「用腳投票」進入內地，情況值得深思。

面對韓國人入境，中國山東和遼寧的省市地方政府都作出了一些應急安排，隔離入境的韓國人14天，防止病毒重新傳入。這舉措引起了韓國一些不滿，外交部長康京和指中國過度反應。儘管如此，中國還是沒有拒絕韓國人入境，而且不少市提供的隔離區酒店亦是免費。中、韓兩國亦正在商討安排，沒有產生更大的隔閡。中國外交部周三（26日）指韓國出現問題，中國絕不會袖手旁觀，更不能說風涼話，要彼此相助。周四，中國官方向韓國大邱市捐贈2.5萬個醫用口罩，仿傚了日本的做法在物資上貼上了深有兩國淵源的詩句「道不遠人，人無異國」。該詩出自韓國新羅時代旅唐學者崔致遠手筆，同樣寄語大同世界，無分彼此。

連日來，山東青島機場強化風險評估和口岸檢疫。圖為2月25日，抵達青島流亭國際機場的旅客走出機艙。（新華社）

中日韓三國的新風景線

雖然，有不少日、韓人在疫情轉趨嚴重後責問政府為何不提早對中國封關，亦有人恥笑兩國因為「投共」而終使疫病傳入。不過，美國、意大利等後來疫情開始爆發，反映了世衛的講法，即過度旅遊限制也無法確保傳播不會出現，日本、韓國即使一早封關，也未必能獨善其身，或許只是延後爆發。民間有情緒波動可以理解，但假如回顧三國外交史，當下疫情期間彼此所展示的友好卻是戰後前所未有的。中、日、韓三國不單沒有因疫情而彼此指摘，盡顯「吃相難看」的一面，反而是互相幫助展示出一道令人驚訝的新風景線。

而將這道風景線放之與美國比較，更是有趣。美國是世界第一大國，更是不少人心中的「價值觀指標」。但美國疫控中心近日警告新冠肺炎將於國內爆發，白宮經濟顧問納瓦羅（Peter Navarro）卻在訪問中抱怨2009年時美國爆發N1H1流感，包括加拿大等盟友都不願施以援手。疫情期間各國與鄰邦的互動，實在值得我們反思。