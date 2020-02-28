【新冠肺炎】美股恐慌式跌市　特朗普出口術也失靈？

美股連日暴跌，周四（27日）道指收市大跌近1,200點，創下史上單日最大跌幅，過去五個交易日累計跌幅3,453點，跌幅達11.8%，股市進人技術調整領域。美股這輪暴跌的根本原因是新型冠狀病毒肺炎疫情勢將蔓延至美國並對經濟造成嚴重打擊。然而，美國新冠肺炎確診數字並不顯著，至今只有60宗，當中包括42名非在美國本土感染的鑽石公主號的乘客，也許很多人認為疫情對美國應該影響不大，認為市場只是過度反應。有評論更指，美國處理新型肺炎是寧緊勿鬆，代表政府重視人命，而非疫情真的這麼嚴重。然而以理性見稱的美股市場連日暴跌，似乎並非如此簡單。到底美國疫情是否只是虛驚一場，可以從幾點去分析。

除中國以外，日本以及韓國的疫情發展令外界擔憂，繼而引發股市連鎖反應。圖為2019年5月，美股暴跌。（AP）

不檢測便沒有確診

單看確診數字而言，很多地方的疫情其實不嚴重。不過，不確診之外還得看檢測數字才能知悉疫情的真實情況。事實上，疫情自中國爆發之初，除了香港、澳門、新加坡等鄰近中國內地及經歷過沙士（SARS）之痛的地區認真應對之外，很多國家對疫症的敏感度非常低。除了從武漢或中國而來、或與其有親密接觸過的高危人士之外，很多國家都不會主動檢查國民是否患有新型肺炎。

既然沒有檢查，那確診數字自然不高。但病毒可能已通過其他途徑傳入，在社區潛伏甚至傳播，實際感染人數可能遠遠超出官方確診數字。近日韓國及意大利的例子正好反映，只要認真檢查，感染數字絕對可以驚人速度增長。韓國本月27日公布確診人數突破2,000人，但一周前確診人數不過百人以內。這也是為何世衛開始警告疫症將會全球爆發的風險很大，呼籲各國要認真應對。

美國醫療費用高昂

美國的情況可能大同小異。美國新冠肺炎檢查數字很低，自然確診數字很低。美國的疾控中心（CDC）周二（25日）警告美國有極大機會爆發新冠肺炎疫情，指出有可能一大部分被認為是流感的患者可能其實是染上新冠肺炎。除了意識問題之外，這當中其實也包括了美國國內醫療費用過高的問題。由於醫療費用極之高昂，很多人就算有病也不願看醫生；即使去看醫生，由於新冠肺炎的病徵與流感相似，許多人也不願再額外花費進行新冠肺炎的測試，就當成流感處理。上屆總統奧巴馬在任內力推全國強制醫療保險（Obamacare），很大程度就是為了應對醫療費用過高的問題。然而，特朗普上任後經濟政策親大企業，解除醫保強制性，變相廢掉奧巴馬醫療改革政策。

美國國會議員質問當局為何檢查數字很低，當局推搪檢測盒尚未準備好，要到3月才能投入應用，這意味着很難以現階段的確診數字去論斷美國疫情。尤其是現階段全球確診人數急升，很多沒外遊史、沒接觸史的隱形患者可能正四處自由流動。17日，日本名古屋一對夫婦確診新冠肺炎，他們只曾在1月28日至2月7日至夏威夷旅行，已引起了猜測他們感染的源頭是否來自美國。及至本周三（26日）加州出現美國第一宗無外遊史無接觸史的確診個案，CDC表示未能追溯其感染源頭，顯示社區傳播很可能正在發生。

CDC總監亦指，新型冠狀病毒已符合部分「大流行」標準。（美聯社）

特朗普的輕描淡寫

美國國內很多人已在擔憂新冠肺炎的爆發，連CDC也發出了相當清楚的警告，但政府方面卻漫不經心，似乎想輕描淡寫。總統特朗普公開指新冠肺炎如流感相似，呼籲國人不用過度驚慌。特朗普在中美貿易戰時多次「一話扭乾坤」對股市升跌起關鍵作用，然而這次「特朗普口術」不再靈光。貿易戰是特朗普拉開的，要戰要和很大程度上在他一念之間，但疫情是科學問題，不是特朗普說了便算，美股自然是按市場預測行進。

此外，特朗普政府周三宣布副總統彭斯將會統籌所有官方有關新冠肺炎的公布，雖然官方解釋並非想試圖隱瞞，但卻有愈描愈黑的情況。近日，國土安全部長在國會聽證上被議員發問亦是一問三不知，被議員多次質疑「你們理應是保護我們的安全，不是嗎？」美國政府的各種輕描淡寫，不單不能安撫人心，更令更多美國人開始猜想特朗普因怕影響今年美國總統大選選情而刻意淡化疫情影響。

在眾多不安因素影響下，美國疫情尚未明朗，股市大跌恐怕只是開始。