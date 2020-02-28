【新冠肺炎】為什麼檢疫大廈名單也出亂子？

周四（2月27日），網上流傳出一份疑似政府未公開的強制檢疫大廈名單，涉及逾5,000個地址。不少市民憂心自己所住的大廈並不安全，或有隱形患者。政府為何沒有主動公布名單？又為何會傳出一份疑似名單？

《香港01》曾就此查詢衞生署，卻未能得到正面回應，只答覆正在整合相關名單，或盡快公布。其實在2月8日前，政府一直有公布湖北抵港人士接受檢疫大廈的地址。但自港府2月8日，所有經內地入境人士要強制檢疫14日後，衞生署就再未披露過相關人士目前在哪些大廈或酒店接受家居檢疫。

衞生署提到，這類需要檢疫人士的「風險較低，並非確診患者的密切接觸者或於14天內曾到湖北省的人士，亦沒有任何病徵」。但這作為衞生署不公布名單的理由，又能否站得住腳呢？自2月8日起，廣東確診個案迅速破千，毗鄰的深圳也迅速突破400確診人次，傳播風險不可謂不高。雖然家居隔離人士未必都是確診個案，但公開詳情可以令附近居民提高警覺，降低潛在危險。

2月6日，網上謠傳內地生產線停工，惠康多款日用品如廁紙、即食麵、白米等即將缺貨，巿民於是到超巿搶購，將貨架清空。（余俊亮攝）

流傳名單徒添恐慌

再者，開誠布公往往是消除恐慌的最好辦法。相比之下，目前傳出一份疑似名單，市民更會擔心政府是否有所隱瞞，以致更加不安。前段時間香港出現廁紙、米糧搶購潮，也是因為市民對信心不足，可見在疫情期間樹立公信力至為重要。

疑似名單傳出後，網絡上紛紛轉載，各路KOL和民間團體也在自尋方法驗證真偽。比如通過翻查海關的內地入境人數與網傳名單人數進行對比，或核查已知的部分家居隔離人士的地址是否在名單上，以推斷名單的真實性。這些推斷未必準確，反而容易促成謠言和混亂，無助穩定民心。

其實強制檢疫的措施已被批評多時，社會擔心有名無實，當局早應更準確掌確隔離詳情，並適當地公開大廈名單。資訊透明，及與民眾保持有效的交流，均能杜絕猜忌和恐慌，更可以重建權威、建立良好的官民信任，凝聚社會共同抗擊疫情。