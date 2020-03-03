【新冠肺炎】疫情擴散日韓美伊　引發全球政局黑天鵝？

新型冠狀病毒於全球擴散，漸有成為自1918年西班牙流感以來，最嚴重之全球大流行危機。1918年席捲各國之流感造成五億人染病，全球每三人便有一人受感染，造成近一億人死亡。在當時一戰之西邊戰線戰壕中，雙方軍隊都遭受感染，令德軍最後反撃機會因此失敗，扭轉了一戰戰局。而於十月革命奪權的列寧，為俄國引入首個現代公共醫療體系應對疫情，美國總統威爾遜則在赴巴黎和會中途染病，加上及後中風，令其無法向國會推銷加入國際聯盟。至於在印度，聖雄甘地亦受感染，無法號召群眾反對英殖政府續行戰時戒嚴令。1919年4月英軍向反戒嚴示威的群眾開槍，造成近千死之阿姆利則慘案，自此加速印度反英獨立運動……

每次全球疫症大流行，皆為世界政局造成難以預料之漣漪效應。此次新型冠狀病毒疫情於各國肆虐，亦令韓國、日本、伊朗、美國等地政局發生微妙變化，一場全球政局黑天鵝似是快將驟現。

首當其衝為下月將舉行國會選舉的韓國。韓國於過去一周疫情急速惡化，確診人數短時間破千，執政已33個月文在寅政府成為眾矢之的。大刀闊斧改革下仍經濟不景，青年失業率高企，本已令文在寅民望下滑。而其政府應對疫情的舉措更飽受非議，包括被指太遲對中國旅客封關，將對華商貿利益置於國民生命安危之上，民望因而跌了五個百分點至44.7%，140萬國民聯署要求彈劾。一旦下月國會選舉中文在寅失去控制權，難保其未到下屆總統大選便被反對派趕下台。

2019年12月15日，日本首相安倍晉三（左一）參加東京奧運會和殘奧會主場館國立競技場舉辦竣工儀式。（AP）

東京奧運或觸礁

跟文在寅有心病的日本首相安倍晉三處境亦不遑多讓。身為日本史上在位最長首相，安倍受經濟前景不明朗及銷售稅增加影響，內閣又身陷一連串貪腐醜聞，本來已不利。當鑽石公主號郵輪爆發疫症時並出現本地個案時，安倍政府完全未有採取積極措施阻止疫情擴散，更引發輿論出現「安倍在哪？」之批評，質疑他為何不對中國封關。他於新年賀詞中期待中國遊客訪日的內容受民眾質疑，外務省不得不致歉並删除。安倍內閣更錄得2018年6月以來最低民望，支持率急瀉八個百份點至36.2%，7月舉行之東京奧運亦可能面臨取消，「不安倍增」之說不絕於耳。

中東國家伊朗亦深受疫情打撃，伊朗政府公佈在短時間國內確診人數已過千人，當中66人喪生，死亡率高逾4%。不過外國傳媒卻根據在當地醫院之調查，指真正死亡人數早已逾200人，指德黑蘭有隱瞞疫情之嫌。雖然德黑蘭大力反駁，指外國勢力誇大疫情之不軌圖謀，但隨伊朗副總統埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）以及副衛生部長等七名高級官員確診，又有鄰近國家甚至遠至加拿大、挪威、新西蘭發現源自伊朗之確診個案，令外界質疑其國內疫情遠比官方公佈嚴重。本來，由於國際制裁及經濟不景，伊朗已是民生凋零，反政府示威頻生。此次伊朗遭疫症肆虐，甚至連政府高官亦受感染，最高領袖哈梅內伊之顧問更染病死亡，令人關注哈梅內伊自身健康，甚至德黑蘭政權之穩定。

特朗普面對11月的美國大選，需要有「政績」在手。（路透社）

疫情遇上美國大選

伊朗的死對頭美國亦已出現疫症爆發，近日確診人數已急升至過百人，當中有六人喪生。美國媒體炮轟總統特朗普早於1月已得悉中國爆發疫症，卻未準備好足夠試劑供應全國，令地區醫護人員無法測試病人，而美國民眾測試時亦需要承擔住院等住院費用，如未有相應醫保者可能最終要付上巨額。選舉年亦令疫情高度政治化，民主黨總統初選參選人拜登以此為例，強調選民應選擇一位經驗豐富的政治家對抗疫情；另一參選人沃倫詳細勾勒抗疫計劃，包括增加公共醫療機構撥款，並統一及透明化防控管理等。特朗普則反駁民主黨人散播恐懼，故意把疫情政治化。

隨着美股於上周因疫情於各國擴散而大瀉，中國經濟生產陷於停頓，全球經濟前景極不明朗，美國亦有可能因此步入衰退，新型冠狀病毒隨時左右年底大選選情，而美國白宮誰屬也勢必改寫往後國際政治格局。美國大選、東京奧運、韓國國會選舉、伊朗示威等事件，亦令特朗普、安倍晉三、文在寅、哈梅內伊等多國領袖的政治生命繫於此次全球疫症危機。這些叱吒風雲的領袖能否化危為機，將取決其領導力。