拜登追上桑德斯刺激醫療股大漲　美國大選華爾街笑到最後？

「超級星期二」選情逆轉，前副總統拜登絕地反撃，拿下14州中之十個州份，橫掃南部多州，於爭取黨內提名票戰中拉近甚或些微領先佛蒙特州聯邦參議員桑德斯。選後億萬富豪彭博宣佈棄選並轉而支持拜登，更令拜登選情明朗，距離出線跨一大步。拜登之反彈亦迎來華爾街之一片歡騰，美股道瓊斯工業平均指數及標準普爾500指數急升4%，醫療股全線造好，標普500醫保管理指數大漲12.4%，美國市值最大醫保業股聯合健康保險升逾一成，漲幅居道瓊斯30隻成份股之冠。

為甚麼拜登之選情造好，對醫保公司來說為一大喜訊？拜登最大對手桑德斯之最核心政綱，為全民醫療保障制度，由政府出錢為全數美國人提供醫保。美國一直為私人醫保公司當道，承擔醫保及醫療費用為國民及其僱主自身之責任，一旦離職或被辭退便喪生醫保。美國全國至今有逾2,700萬人沒有任何醫療保障，另有4,300萬人保險不足額，1,900萬人保險覆蓋不全面。同時間就算擁有醫保之美國家庭，每年亦須承擔昂貴之保費、掛號費、自付額等諸多雜項，每年便有53萬個美國家庭因負擔不起醫藥費而破產。美國雖為已發展地區中醫療費最貴之國家，藥價比擁有全民醫保之鄰國加拿大高出一倍，國民人均壽命自2014年起竟逐年下降。

然而當大量美國人因沒錢看醫生而破產或病死時，保險及製藥公司每年從病人身上賺取逾1,000億美元。其巨額財富亦轉移投資在政客身上，自1998年至2018年20年間，醫藥企業合共花47億美元於游說聯邦政府、四億美元資助總統及國會候選人、逾八億美元予各州候選人及政團，以令各地議員制訂有利醫療企業之政策及放寬監管。本屆民主黨初選，醫藥企業已捐助近500萬美元予各候選人，拜登便收取當中130萬美元。拜登競選團隊主席里克凱蒂（Steve Richetti）曾為諾華（Novartis）、禮來（Eli Lilly）、賽諾菲（Sanofi）三大跨國製藥企業擔任說客，而禮來、賽諾菲更涉嫌為胰島素合謀定價而遭集體訴訟。拜登成立之癌症組織亦起用製藥巨企輝瑞（Pfizer）副總裁西蒙（Greg Simon）為主席。

奧巴馬在任內推行了醫療改革，推出「奧巴馬醫保」，強制要求所有美國人投保，否則必須交罰款。（路透社）

醫藥界既得利益龐大

如是者，外界幾乎可以判斷拜登於全民醫保之立場為何。事實上拜登反對全民醫保，不斷重申方案將對國家造成天文數字之財政開支，稱會壓抑現時昂貴之藥價，又維持現有俗稱「奧巴馬醫保」之廉價醫療法案。2010年通過之奧巴馬醫保擴大本為低收入人口而設，俗稱「白卡」之州政府醫療補助（Medicaid），覆蓋至3,000萬本來沒有醫保之貧窮家庭，又規定所有美國公民必須投保否則罰款，卻變相增加國民保費、掛號費、自付額之負擔。不過隨着美國國內爆發新型冠狀病毒疫情，地區診所不僅爆試劑荒，懷疑自己染病之國民若進行測試更有可能要承擔昂貴手續費，皆有可能貽誤抗疫工作。

桑德斯雖然當年投票支持「奧巴馬醫保」，卻稱此不足以解決昂貴醫療費之問題，並認為醫療服務應是基本人權，而非企業牟取暴利之工具。其又反駁拜登等沒有錢承擔全民醫保之理據，稱當跨國巨企亞馬遜等毋須繳交任何利得稅、聯邦政每年投放近一萬億軍費入侵別國、以及為最富有之1%億萬富豪削減兩萬億稅項，卻聲稱無能力為國民提供基本醫療服務荒謬。桑德斯又稱全球幾乎所有已發展國家都有全民醫保服務，國民承擔之醫藥費更是美國之一半，又稱政府醫保取代現有林林總總之私人醫保計劃，將會減省行政費及免卻保費、掛號費、自付額等諸多雜費，長遠將減輕政府之財政壓力。

全民醫保之論爭有正有反，右翼共和黨金主科氏兄弟（Koch brothers）旗下之研究指十年內將會為政府帶來高達32萬億美元之財政開支，政府不得不向中產階層徵稅而維持成本，不過耶魯大學學者在內之22項研究皆指全民醫保最終會為政府及納稅人減省成本，每年可減省4,500億美元，每個家庭可節省2,400元。但始終全民醫保之爭論亦不過是紙上談兵，實踐方為檢驗真理之唯一標準。不過不論是共和黨右翼媒體抑或自由派媒體，甚至民主黨初選對手，皆以此稱桑德斯為瘋狂激進、空想主義、社會主義者、欲於美國實行共產主義，將把國家推進如蘇聯、委內瑞拉之深淵，令國家破產。

不過多項民調發現約六成民主黨選民支持全民醫保，本來民主黨一眾候選人包括加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）、前南灣市市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）、麻省聯邦參議員沃倫（Elizabeth Warren）等參選前皆主張全民醫保，更一度令整個民主黨選舉格局向左傾。不過隨選舉演進，大部份候選人先後改變其醫保立場，甚至公開反對全民醫保方案，就連沃倫聘請大量前奧巴馬助選工作人員後，推出之醫保方案亦在全民醫保上加設過渡期，然後再決定是否取締私人醫保，實行單一供款計劃，又稱醫保改革只會是其任期第三年之議程，被進步派支持者視為在醫保立場上轉呔，一度高企之民望自此不斷下瀉，一直未能復元。

世界第12首富彭博（Michael Bloomberg）正式退選支持拜登，他龐大競選團隊的僱用合約早已簽至本年11月，現時可繼續派上用場。（路透社）

拜登成為華爾街新希望

華爾街在此場選戰之偏好亦非甚麼秘密。多個投行大班、對沖基金經理、私人股權投資大佬等都眾口一詞，稱會用一切辦法阻止桑德斯出線。坐擁13億美元身家之高盛行政總裁布蘭克芬（Lloyd Blankfein）更稱比起特朗普，華爾街中人難以投票給桑德斯，原因為桑德斯會向華爾街及億萬富豪徵稅，以投資其全民醫保方案、取消大學學債、落實大學學費全免、推行綠色新政、改造國家能源政策等多項主張，為華爾街精英極大威脅。其亦因此多次跟桑德斯針鋒相對，全球首富兼亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）旗下之《華盛頓郵報》、美國通訊業集團康卡斯特（Comcast）旗下之自由派媒體MSNBC更排山倒海攻撃桑德斯，金融數據及媒體集團彭博社創辦人彭博更親自落場跟桑德斯對選。

當拜登在首兩站艾奧瓦州及新罕布什爾州初選中脫腳，彭博加入希望成為溫和派之共主卻在辯論中慘遭「屠殺」而元氣大傷，本來表現出色之布蒂吉格於第三站內華達州亦大敗予桑德斯，為華盛頓建制及華爾街精英響起警號。拜登於第四站南卡羅萊納州憑保守年長非裔選民大量灌票而谷底反彈後，民主黨大佬隨即空群出動表態支持，包括兩名候選人布蒂吉格及克羅布徹（Amy Klobuchar）突然宣佈棄選轉而支持拜登，民主黨之救「登」72小時成功頓時令拜登聲勢大振，兩天內便籌得1,100萬美元，解決其財政面臨枯竭之燃眉之急，布蒂吉格、克羅布徹之金主亦紛紛轉投拜登，前高盛合夥人及對沖基金經理諾沃格拉茨（Mike Novogratz）更稱拜登為他們的新希望。

拜登短短72小時便逆轉整場「超級星期二」之戰局，肯定會成為美國史上最峰迴路轉之選舉之一，也顯示其背後華盛頓及華爾街建制之力絕對不容小覷。以體制外人物為榮，拒跟建制中人同流合污之桑德斯，雖因此受到一直深感被華盛頓及華爾街離棄及出賣之反建制選民支持，成就此場席捲全國之草根民粹運動，卻同樣可能成為催命符。當建制統合政經力量，動員全黨上下押上拜登身上，誓要撃潰桑德斯，此刻桑德斯亦頓時孤立無援，也不得不向沃倫尋求合作，合流抗撃民主黨建制派。「超級星期二」後，拜登及桑德斯仍然勢均力敵，黨代表提名票亦餘三份之二尚待爭奪。股市洋溢一片歡騰之華爾街，究竟能否笑到最後？