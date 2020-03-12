【新冠肺炎】政府要讓私醫「安心」診症

衛生防護中心本周起擴大新型冠狀病毒測試至私家醫生及私院，有報章發現有曾診治確診者的私家醫生「拒醫」有發燒、咳及流鼻水症狀的病人。作為醫者，私家醫生具道德責任治療病人，不應因病人種類拒醫，惟他們的憂慮也應正視。就此，政府必須為私家診所提供足夠援助、舒解其診症壓力，讓私家醫生能「安心」協助抗疫。

有報章記者按衛生防護中心資料，以病人身分向本港確診患者曾求診的私家診所求醫，並表示有發燒、咳嗽及流鼻水等症狀，結果遭部分診所拒診。這些診所大多建議發燒者應前往政府診所或急症室求醫，有較「仁慈」的診所稱可與記者作電話問診，亦有醫生拒絕為體溫高於一定溫度、或曾到訪新冠病毒「活躍社區傳播」的地區的病人診症，甚至有診所直接拒見所有發燒病人。

新型肺炎與普通流感症狀相似（資料圖片）

醫者須「有醫無類」

毋庸置疑，醫生具道德責任醫治病人，「拒醫」有違醫德。更何況，據醫務委員會《香港註冊醫生專業守則》所指，「所有病人，包括患有嚴重傳染病的病人，均有權得到及時及適當的護理」，不論病人患得是新型肺炎或是普通流感，均有獲醫的權利，醫生若拒醫具特定病症病人，或有機會違反上述守則。

私家診所縱然未有能力為新型肺炎患者提供治療，最終也須轉介予公營醫院患治，惟這並不能成為私家診所拒診的原因。更甚者，新冠肺炎病徵或與普通流感相似，而目前正值流感高峰期，私家醫生拒治所有發燒、咳及流鼻水的病人，影響的不止是新冠肺炎患者，還有更多只患上普通流感的病人。私家診所拒治具流感症狀的病人，更只會將診治壓力轉嫁至其緊守崗位的同業，甚至已經面臨「爆煲」的公營醫療系統，做法顯然不公。

私醫困難不得忽略

不過，單以「自私」理解拒診行為也明顯過份簡化事情。要根本解決「拒醫」現象，便要明白私家診所拒治疑似新型肺炎患者或與缺乏裝備有關。近月全城陷入防疫裝備荒，物資如口罩更是全城瘋搶，即如私家診所等亦難倖免，早於上月初醫學會已估計有10名私家醫生因沒有口罩而停業。現時隨世界各地疫情陸續爆發，全球口罩供應只會更緊張，有更多私家診所因缺乏防疫裝備而難以診治所有病人，並非不能理解。

要讓私家診所協力抗疫，必須使私家醫生感到「安心」。政府應確保他們可獲穩定的防疫裝備供應。以口罩為例，政府目前已展開「本地口罩生產資助計劃」，資助及應購本地生產的口罩，大可將一定份額優先供診所購買。另外，要舒緩私家診所應對流感病人、甚至新冠肺炎患者的壓力，政府必須從速啟用各區指定診所，甚至藉此與私家診所作出分工，鼓勵較具新冠肺炎徵狀者（如發燒38℃或以上及具肺炎徵狀者、或懷疑最近曾接觸過「高危」人士而有流感徵狀者等 ）前往政府指定診所，其餘流感患者則由普通診所診治。當然，實際上私家診所始終有機會接觸新冠肺炎患者，惟為疑似新冠肺炎患者在急症室以外提供多一種診症選擇，至少能減低他們湧向一般診所的機會，可減低私醫壓力。