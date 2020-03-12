【新冠肺炎】限制歐洲入境　特朗普仍未能挽救市場信心

美國時間周三（11日）晚，美國總統特朗普宣布，除了英國和愛爾蘭，周五（13日）起來自26個《神根公約》國家的旅客將被限制入境美國30天，另外亦稱當局將為生病或被隔離的工人提供財政援助。然而，全國講話發表後，道指期貨應聲下跌近千點，可見特朗普的經濟和防疫政策，難以緩解投資者對前景的憂慮。在全球經濟被疫情牽着走時，刺激經濟政策的成效，本是與防疫工作相輔相成，但美國近月的經濟和防疫政策混亂，已使新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在本土大爆發和經濟衰退的機會同時增加，這亦是投資者對特朗普失望之因。

美國當地時間3月11日，特朗普就股市暴跌及疫情防控發表電視講話。（AP）

目前歐洲多國疫情嚴峻，意大利確診破萬宗，特朗普禁止《神根公約》國家的旅客入境，無疑能減少疫症從外地傳入美國的風險。然而，若然新冠肺炎已在美國本土大模規擴散，限制入境之舉的成效必然有限。事實上，截至周三晚，美國至少共錄得1,267宗新冠病例，分佈於43個州份和華盛頓特區，其中更有38人死亡。同一晚更有NBA球員確診，美國民眾擔心入境限制未能阻截疫症傳播，實非無因。

限制入境難阻本土擴散

在經濟政策方面，華爾街股市連日急瀉，迫使特朗普周二（10日）在Twitter宣布，將有「激動人心的」（dramatic）的刺激經濟措施，惟翌日由副總統彭斯頂上的記者會上卻隻字未提，一眾白宮幕僚顯然未準備好具體方案讓特朗普邀功。至周三晚，特朗普表示將為受影響僱員提供財政援助，但仍然未見詳情。即使特朗普有「法寶」，但外界估計只是減稅、減息甚或重啟量寬，此等措施只能緩和疫情對經濟的影響，而非根本地解決公共衛生危機，對挽回投資者信心的作用始終有限。再者，特朗普指揮混亂，例如周三晚宣布歐美貨運也禁止，其後又改稱貨運不受影響，自然亦令外界質疑其領導力。

回顧新型肺炎爆發以來，特朗普及白宮官員在危機出現後應對不力，欺上瞞下的方式甚至堪比威權國家。當美國確診首宗個案後，民眾因憂慮而欲在政府口中獲得最新、最準確的資訊實屬無可厚非，但白宮署理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）卻指摘傳媒報道和詰問進展是欲使「總統垮台」；更令人費解的是，即使是身為一國首腦的特朗普，亦曾將疫情政治化，聲稱民主黨批評其危機處理失當是「新騙局」。

特朗普領導力被質疑

比起政治上轉移視線，影響更大者為「失實意見」。美國在2月26日只有15宗已知病例時，特朗普曾誇下海口，預測疫情將「在幾天內下降至接近零」，白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）亦曾在訪問中表示，「我們已圍堵病毒」。然而，兩人自滿地發表的失實意見後，美國除了錄得首宗死亡個案，確診人數亦節節上升。特朗普委派副總統彭斯取代衛生部長阿扎爾（Alex Azar）領導和統籌防疫，亦令人擔心政治凌駕醫療科學仍是華府短期的走向。

其實早在新冠肺炎爆發前，特朗普已非常輕視醫療部門的重要性，為是次防疫工作增添難度。2014年伊波拉病毒在西非爆發時，時任總統奧巴馬為防範疫情傳入美國，在國家安全委員會（NSC）和國土安全部（DHS）成立流行病監測和指揮小組，意圖建立一條較完整的層級指揮鏈，扭轉部門之間各自為政的作風。可是，特朗普2018年上任後，不但解散了前朝設立的公共衛生危機指揮系統，亦大減疾病管制與預防中心（CDC）、NSC等部門應對全球疾病的經費，最終埋下今天防疫資源短缺的伏筆。特朗普高調宣布禁止歐洲國家入境美國，仍未能止住大市之跌勢，豈非無因？