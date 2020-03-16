疫症陰霾籠罩民主黨初選　拜登桑德斯勾劃不同美國夢

美國民主黨總統初選於亞利桑那州、佛羅里達州、伊利諾伊州、俄亥俄州四個州份舉行投票前夕，周日（15日）舉行第11場辯論，前副總統拜登及聯邦參議員桑德斯首度一對一對正面交鋒。當下不論選舉形勢或社會狀況，皆起了翻天覆地之變化。眾多參選人紛紛退選，表態力撐拜登，令拜登成為黨內外眾望所歸之提名人選，游離選民亦紛紛歸邊轉投拜登，令其拿下「超級星期二」及「小超級星期二」兩大勝利，提名票上領先桑德斯過百張。新型冠狀病毒疫情於美國國內急速惡化，亦籠罩整場選舉。兩人取消所有競選集會以免人群聚集，而本來於亞利桑那州舉行之選舉辯論亦移師華盛頓舉行，更取消現場觀眾。

沒有了現場觀眾之喧嘩鼓掌，辯論無疑乏了生氣，不過亦令兩人辯論更為深入。兩人之主打議題，當然為現時肆虐全國之疫情。桑德斯以其核心政綱全民醫保作招徠，認為社會沒有醫療保障，使國民暴露於疫情之風險上。他表明，因疫情而不能上班或失去工作的國民，應由政府提供同等工資以維持生計。

拜登：抗疫無關醫保

拜登則指疫情根本與全民醫保無關，更以有公共醫療體系的意大利為例，說明無論有沒有全民醫保，疫情之嚴重程度非任何醫療體系能夠承受。不過事實上早在疫症爆發初期，公眾關注到診所或醫院作測試之費用為何，醫療及藥費等等問題，令人憂慮是否有人因不欲承擔昂貴醫療費用而諱疾忌醫。直至日前美國總統特朗普跟各大保險公司代表會面，方承諾不會收取病毒測試費用，卻仍未就醫療費用達成任何共識。

如此遲滯之反應未能及早掃除國民疑慮，無助政府快速開展控疫工作。事實上以新型冠狀病毒如此大型的緊急公共衞生危機，社會根本難以單靠市場力量及民間個人自發行為控疫防疫，一個中央化、系統化的政府角色不可或缺。如韓國政府高度積極為國民進行免費病毒測試，暫時成功減慢疫情擴散速度，應能為美國帶來啟示。

美國統治精英長期盲信市場力量，又認為政府干預為罪惡，在此疫情下已證實並不可行。而拜登雖然贊同桑德斯，認為政府應承擔國民醫治新冠肺炎費用，及支持疫情期間有薪病假及家庭休假，卻不斷攻撃桑德斯所主張之全民醫保錢從何來。然而當聯儲局短時間內多次動用數以萬億元儲備救市，拜登又羅列出多個大撒銀紙計劃，同時間仍不斷稱沒有餘錢為國民提供基本之健康保障，無疑為自打嘴巴。

參議員桑德斯（右）與拜登（左）進行最後對決。桑德斯目前落後，但是他無意退選。（Reuters）

桑德斯：疫情下美國更要反思

拜登自打嘴巴，還體現於其於參議院議政數十年的投票紀錄。桑德斯不斷指出對手過去投票反對墮胎、反對同性婚姻、支持出兵伊拉克、支持自由貿易協議等黑歷史。其中兩人交鋒最激烈者，為桑德斯指出拜登多次公開支持削減支援弱勢群體的社會保障福利，拜登卻矢口否認。兩人為此反覆糾纏，最終桑德斯不得不叫國人上YouTube求證。另外桑德斯又指出拜登曾撰寫修改破產法，令國民更難因負擔不了信用卡貸款而申請破產。拜登一再否認，稱自己信對用卡公司表明不喜歡該草案，但事實他是卻其國會中最積極的推手。

拜登在辯論前先做好準備，表態支持因反對破產法而一度跟拜登交鋒並投身政壇的前對手沃倫之破產規管方案，想為自己洗底。同時間拜登亦接納桑德斯提出的公共大學學費全免方案，稱會免去年入息低於12.5萬美元的家庭所承擔之學費，被視為向桑德斯的年輕支持者伸出橄欖枝。

在辯論中，拜登與桑德斯壁壘分明，的確為美國提供了不同層次的視野。拜登稱特朗普使所有美國現今之問題惡化，只要踢走特朗普的話，一切問題都可迎刃而解。他又稱，以自己的行政經驗，會比特朗普當一個更稱職之總統。在這場辯論會中，經常出現之忘詞失言失儀表現未有「復發」，令拜登成功展現領袖風範。拜登亦稱美國人欲得到成果而非革命，在此疫情肆虐之時確實有一種穩定人心作用。

桑德斯則將目光放遠到抗疫或踢走特朗普之上，並刺中美國政經結構問題之核心：美國的權力在誰手中？誰控制傳媒？誰控制經濟？誰控制立法程序？為何我們會為億萬富豪減稅卻不肯提升最低工資？為何當數十萬美國人露宿街頭之時我們仍補助石油企業？桑德斯指出，尤其是在此疫症蔓延之時，美國更要反思及改造成一個互相關愛之國家，而非一如概往建基於貪婪及腐敗之上。