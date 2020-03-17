【新冠肺炎】隔離營生活奢華　$200收費能否見效？　

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，自上月8日起港府要求內地回港人士，須強制留在家居或暫住設施接受隔離。本來開放暫住設施，是為協助無法安排地方隔離的人士，可以有適合隔離的地方。不過隔離營「包食包住」，疑因此成為部分人士的濫用目標，政府周一（16日）宣布，周二起將會向每位入住政府暫住隔離設施的人士每日收取200元。

麥理浩夫人度假村（政府圖片）

防範濫用後知後覺

強制檢疫措施推行之後，單是家居檢疫個案的物資濫用已甚為誇張。早前有社工向傳媒指出，過去曾為社會福利署向檢疫住戶送出20箱火龍果，有職員被要求向同一住戶連續多日送出數磅肥牛、雞肉，又有住戶一天要求六根地拖，甚至有人落單狂掃40罐午餐肉。以14天隔離計算，住戶每天至少要消耗2.85罐午餐肉才能順利吃完。

物資濫用在隔離營內同樣嚴峻，中心職員發現營內物品如電線拖板、風筒、淋浴露及電子探熱針等物品被人私自取走，又有隔離人士取走大量政府發放的杯麵，公帑物資被當成私家貨倉任取任拎。康文署指出，截至周一上午共有23人完成第一次強制檢疫後再次入住設施，其中一人更已是第三次入住。至今有超過130人在港有其他居所仍堅持入住暫住設施，當中部分人表明為了免費食宿而入住，康文署相信約五分一人涉及濫用。

早在措施推出初期，社會已有不少聲音幽默表示要「瘋狂返大陸」。香港房屋細小，劏房住戶生活艱難，相反隔離營包食包住、空間寛敞，或對受房屋問題困擾的港人甚為吸引。當時屬措施初期，尚未有人重覆入住，社會聲音也大都是幽措施一默。但隨時間過去，物資濫用情況隨媒體報導而逐漸顯現，幽默慢慢變成了真實，香港政府卻有嫌後知後覺，未有及早正視。

在隔離營運作期間，政府並未對物資發放、借用有嚴格準則。對於每人每日的膳食限額，社署及政府均無相關指引，對檢疫人士的要求便照單全收，弄出政府用公帑請人打邊爐、食午餐肉的鬧劇。檢疫人士的生活質素需要得到重視，三餐不能太差，否則市民可能為了避免入住檢疫中心而隱瞞資料。但物資派送應以基本需要為原則，應為檢疫人士每日耗用設置適合限額，市民若要購買材料打邊爐等，超額食材應由市民自費購買，遏止防疫隔離設施遭到濫用。

饒宗頤文化館翠雅山房被徵用作檢疫中心。（資料圖片／羅國輝攝）

隔離營接近飽和

政府決定每日收取200元，可以說是亡羊補牢，不過實際成效尚未可知。每一分一毫都是重要資源，除了收費，政府也要從機制上確保公帑用得其所，制止隔離營內豪飲豪食的荒謬景象。自隔離令生效至今，曹公潭戶外康樂中心、西貢戶外康樂中心，以及麥理浩夫人度假村三個隔離營已有700人次入住，入住率已接近飽和。政府要堵塞漏洞之餘，最根本也是要市民自律，切勿自私，為了住宿而令真正有隔離需要的人士無法入住設施。