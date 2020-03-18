【新冠肺炎】歐盟各自為政　疫情揭露歐洲一體化弱點

新冠肺炎在歐洲多國蔓延，法國、西班牙、德國等地確診個案節節上升。可是，在各國忙於自保時，歐盟無視意大利的援助請求，不但表現出成員國之間毫無團結可言，更曝露出整個歐盟在危難發生時各自為政的弱點。

新冠肺炎下的意大利現況（Getty Images）

意大利周二（17日）新增3500多宗新型肺炎確診病例，累計病例突破3萬宗，死亡人數亦增至2503人。儘管當局已大規模暫停社會活動，但該國仍然可謂歐洲最大的病毒中轉站。

意大利公開求援

意大利因公共醫療資源不足，面對疫症束手無策，除了有報道指當局擬棄救老弱患者外，意大利駐歐盟代表馬薩里（Maurizio Massari）更公開發求救文章。馬薩里不但警世地形容新冠肺炎的兩大敵人是「恐慌和自私」，更呼籲歐盟現時應「超越參與和磋商，採取迅速、具體和有效的緊急行動⋯⋯在歐盟協調下確保必要醫療設備的供應」。可是， 馬薩里後續卻難掩對歐盟失望之情，並稱「意大利已經要求啟動『歐盟民事保障機制』（EU Civil Protection Mechanism）⋯⋯但不幸的是，沒有一個歐盟國家響應委員會的呼籲。只有中國提出雙邊回應⋯⋯」。

回望歐盟設立民事保障機制的原因，本是欲加強成員國與另外六個參與國在民事保護的合作，以改善各國對災害的預防、準備和反應。當緊急情況的規模已使一國不堪重負時，該機制會在歐盟委員會統籌下，承擔起部署在運輸或運營成本的75%。在歐洲陷入新冠肺炎的恐慌前，機制已曾多次發揮作用，包括西非（2014年）和剛果民主共和國（2018年）爆發的伊波拉疫情、阿爾巴尼亞大地震（2019年），以及瑞典（2018年）和希臘（2019年）的森林大火中。值得一提的是，在瑞典一役中，葡萄牙、德國、立陶宛、挪威、法國、丹麥、波蘭和意大利皆有派出救擾物資，與當下意大利被孤立的慘況截然不同。

其實在民事保障機制外，意大利早已嚐「被背棄」的滋味。2015年當逾百萬難民因中東各國的內戰，橫渡地中海前往希臘、意大利等國尋求庇護時，除了德國和瑞典外，不少成員國皆堅拒在「團結歐盟」的旗幟下協助解決人道危機。

醫療物資分配成關鍵

當前面對疫症肆虐，意大利希望得到口罩等更多醫療物資，但法國和德國等在此關頭限制醫療物資出口，以保自身供應充足。縱然在人人自危之際，各國政府要確保己方有足夠醫療物資，也屬無可厚非，但部分成員國的疫情卻非如意大利般嚴重。目前歐盟內確診人數逾千的國家，主要集中法國、西班牙、德國、瑞士等西歐地區，而芬蘭、希臘、捷克、斯洛文尼亞、波蘭和愛沙尼亞等國的確診數字暫時只有200、300宗。即使上述諸國在經濟發展上，歷年已從歐盟中受益匪淺，但在疫情橫掃全球之際，即使有多餘醫療資源的國家願意捨己為人，其選民相信亦不會就此罷休，最終使意大利的期許落空。

然而，歐盟諸國獨善其身的表現，不但是世態涼炎的表現，其短視的目光更或在疫後後刺激意大利的疑歐情緒，為脫歐運動注入強心針。據民調機構Statista指出，去年意大利只有37%受訪者認為加入歐盟是好事，42%的受訪者則保持中立，可見該國經歷歐債危機和難民潮後，民眾對歐盟的態度已跟希臘和匈牙利不遑多讓，這才使疑歐派薩爾維尼帶領的聯盟黨（Lega Nord）近年一躍成為主流政黨。因此，羅馬和布魯塞爾愈行愈遠、歐盟各國又自顧不暇時，防疫工作不但一國治理的試金石，更可是泛歐洲主義的拐點。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，會確保各國的醫療物資、測試盒、經濟援助等到位，或顯示各國有意擺脫各自為政的態度。這場疫症會成為脫歐亂局再演的前奏，抑或歐盟能化危為機，展示團結，未來數星期將成關鍵。