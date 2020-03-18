特朗普為連任全民派錢　兩黨易位或現範式轉移

美國民主黨總統初選在新型冠狀病毒全國肆虐下，繼續於當地時間周二（17日）進行。本來同日舉行之俄亥俄州因疫情而押後，餘下三個州份亞利桑拿州、佛羅里達州、伊利諾伊州則如常舉行。氣勢如虹之前副總統拜登全取三州，於提名票中擴大優勢，領先聯邦參議員桑德斯近300票，幾乎鎖定本年底大選中挑戰現任總統特朗普之出線權。

本來美國爆發疫情為本屆大選之黑天鵝。眾多政治學者皆指出，經濟衰退為左右總統大選選情之關鍵因素之一，而美股最近兩周如坐過山車，更數度跌至停板。美國經濟前景極不明朗，首季經濟增長預測為0.7%至零，一旦陷入衰退幾乎肯定拖累特朗普連任機會。不過疫情似乎未有影響初選之選情，拜登主打其八年副總統之行政經驗，以及對抗伊波拉病毒之往績，又極力展現領袖風範，似乎得到選民認同，民調顯示高達六成選民認為拜登較有能力應對疫情。

桑德斯則繼續主打全民醫保，重申一套可以保障低下階層之公共醫療體系，在此疫症爆發時至關重要。縱使主流媒體及黨內對手過去一年不斷攻撃全民醫保過於激進、脫離現實，將使國家破產，取締現存私人保險公司及計劃，眾多票調查顯示，大部份選民皆支持由政府營運之全民醫保方案。然而反對全民醫保之拜登依然力壓桑德斯，顯示今屆民主黨選民仍以撃敗特朗普為主要投票誘因而非政綱，而拜登一直被主流媒體捧為最有力撃敗特朗普之人選。

拜登3月12日就疫情發表講話，批評政府抗疫不力。（美聯社）

民主黨中間路線

自1992年南部阿肯色州州長克林頓採取中間路線策略，撃敗競逐連任之老布殊，走中間路線一直被民主黨視為勝選之方程式。但當民主黨政策趨中親商，甚至推動自貿協議、削減福利等損害工人階級利益之政策，亦令工人階級遭排拒於政治過程之外。黨內進步派之崛起並與主流派周旋，正是要把民主黨拉回前克林頓時代之親勞工左翼路線。而且進步派亦以戈爾、克里、希拉里等作例子，反證民主黨中間路線之勝選方程式根本不存在。

桑德斯提出要撃敗特朗普需要摒棄昔日保守之中間策略，以大膽破格之主張鼓動一直被排拒於政治議程之選民熱情，拉高投票率以撃敗特朗普。要達到此目的民主黨必須展示其可為了國人利益，挑戰財閥把持之政經結構，把權力歸於勞工階層。事實上在民調中拜登和桑德斯跟特朗普之單對單碰頭上，優勢並無太大分別，在密歇根州此類搖擺州份，桑德斯勝算甚至比拜登為高。然而主流媒體一直描繪桑德斯邊緣激進形象，亦對其可當選性大打折扣。

當希拉里所代表之克林頓時代出選，勞工階層深感遭其自貿協議及世貿等新自由主義政策出賣，紛紛轉投大舉經濟民族主義旗幟，提出貿易壁壘及「美國優先」之特朗普，成功令賓夕法尼亞州、威斯康星州、密歇根州等中西部前工業重鎮「鐵鏽地帶」翻轉，以少數得票但多數選舉人票之差險勝希拉里。在此疫潮下，特朗普選情不容樂觀，更三度推出萬億紓困措施。其中最吸睛者為兩周內給予每名美國人約1,000美元支票以作應急。

受疫情影響桑德斯與拜登先後宣布取消俄亥俄州競選集會。（Reuters）

共和黨爭取基層支持

全民派錢之創舉對美國人來說極為新鮮，因此令不少人聯想起民主黨前初選候選人楊安澤之全民基本收入「自由紅利」方案。然而楊安澤之全民基本收入方案為每名國人每月1,000美元之收入，而特朗普之1,000美元派錢方案則是一次性紓困措施，不能混為一談，此對於經歷過兩度派錢之港人來說不會陌生。特朗普大撒金錢之舉，自然有其選舉考量。其全民派錢計劃最受惠者，必然是收入低微之勞工階層，亦是特朗普上屆贏得，今屆需極力保住之選票。

當民主黨仍熱衷於中間路線，捧出拜登此類有豐富行政經驗及領袖風範，並極力抗拒變革之溫和派候選人，以爭取前共和黨之中產郊區白人女性選民選票，共和黨卻極力爭取前民主黨之低收入勞工階層支持，兩黨易位之重新整合時代已稍然開始。上次大選出現範式轉移已為1972年尼克遜之「南進策略」，以保守主義政綱攫取不滿民主黨總統詹森簽署《民權法案》之白人保守派民主黨鐵票，成功奠定共和黨為南部白人、教徒、保守派合流之大聯盟。

有見及此，桑德斯亦拋出抗疫紓困措施，稱會為每個美國家庭每月提供2,000元之應急補貼。不過此遲來之派錢方案，無助其逆轉選情。在此疫潮之下，造勢大會悉數取消，選舉氣氛大不如前，民主黨建制及自由派媒體皆已視拜登為唯一選擇，桑德斯幾乎已翻盤無望。在此全國爆發疫症，股市大幅插水之黑天鵝之下，兩黨易位重新整合，在此大時代大變局之際，大選形勢已是變幻莫測，好戲卻仍在後頭。