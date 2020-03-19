【新冠肺炎】讓科學家專心抗疫

港大微生物學系講座教授袁國勇與同系名譽助理教授龍振邦，周三（18日）在報章發表題為〈大流行緣起武漢 十七年教訓盡忘〉的文章，批評中國人忘記「沙士」教訓，繼續濫捕濫食野生動物，最終導致新冠病毒疫情爆發。文章刊出後，好些媒體和內地網民大加撻伐，當中甚至包括一些誅心之論。兩名作者當晚承認表達不當、用詞有誤，決定撤回文章。社會現時應該專注抗疫，而非糾纏下去，爭議應該劃上句號。

兩位學者長年研究傳染病，在參與今次抗疫一段時間後，發表一篇總結經驗的文章。兩人之中，袁國勇的知名度無疑高得多，他是享譽國際的傳染病學權威，2003年「沙士」肆虐期間，為港府出謀獻策，幫助香港戰勝疫情。今次疫情初期，他以世衛新冠肺炎聯合考察組及國家衛健委高級專家組成員身份，親赴武漢前線考察，提供專業意見。經過各方努力，陸港疫情平穩可控，他肯定功不可沒。因此，當文章出現極具爭議的內容，他自然成為輿論焦點。

平情而論，文章確有政治敏感度不足之處，例如以「中華民國」稱呼台灣，被一些人演繹為搞「兩個中國」；又例如文章認為疫症始於武漢，並以通俗為名支持「武漢肺炎」之稱，前者縱然是科學問題，但後者卻顯然不是，兩名作者忽略了稱呼可能引起標籤問題，而西方的確有人因新冠肺炎而歧視華人。

至於文章用「劣質文化」、「陋習劣根」稱呼國人濫捕濫食野生動物及不人道對待動物，旁人其實無須過度解讀，因為今年2月全國人民代表大會常務委員會也曾直斥「非法野生動物交易」與「濫食野生動物」為「陋習」，並且要求社會各界「移風易俗」和「養成科學健康文明的生活方式」，其表述跟文章用辭也不過異曲同工。

值得一提的是，袁國勇周三接受內地媒體專訪時，曾談及文章引起的爭議。據報道，他對「被罵被黑」沒有太多回應，而是說「或許沒人比我更愛國了」。對於內地處理疫情的手法，他沒有隱瞞自身看法，批評國家在抗疫初期做得不好，強調有缺點就要承認，又寄語各界必須面對真相，「這樣我們的國家會更加強盛，更加興盛」。對於內地人食用野味的陋習，他重申應該戒除。

正如袁國勇與龍振邦在撤回文章的聲明中強調「終身追求科學真理，不了解政治，也從來無意捲入政治」，縱使文章的表達手法有不妥之處，但既然他們已為引起誤會致歉，外界也不必要把事件無限放大。事實上，撇開爭議，袁國勇作為科學家的專業求真一面更為重要，他指出各界必須面對真相，國家才會更加興盛，也是誠懇之言。他周三在訪問中說「我成天問自己，還有什麼辦法能將疫情壓制住？」社會亦應該聚焦抗疫，謹記棄食野味之提醒，而非糾纏於枝節爭議。