【新冠肺炎】疫情未過人流升　民眾自律成關鍵

近日市民防疫意識鬆懈，各區商場和食肆的人流回升。特首林鄭月娥周一（23日）宣布，將禁止設酒牌食肆賣酒，呼籲市民減少消遣及外出用餐。然而，誠如港大醫學院院長暨政府專家梁卓偉建議，政府亦可考慮限制餐廳營業時間，或甚下令暫時關閉。與此同時，政府應推出相應的補助措施，減輕裁員及結業潮的陣痛。

有醫護舉牌籲市民減少外出，盡量留家。（HKPDA香港公共醫療醫生協會FB專頁圖片）

據行政會議成員林正財上周六（21日）分析，除了海外輸入個案，本港現有約四分一確診個案的可能感染途徑為「社交聚會」，情況如「愉景灣婚宴群組」和「蘭桂坊消遣群組」，與「同住家庭」同列為最大已知可能感染源頭。可是，在第二波疫情來勢洶洶之際，近日各區商場和食肆的人流「止跌回升」。特首林鄭月娥周一宣布限制食肆賣酒，無疑可減少人與人的社交接觸。

行會可頒布附屬法例

據現行的 《預防及控制疾病條例》訂明，「如行政長官會同行政會議認為任何情況屬公共衞生緊急事態的情況，行政長官會同行政會議可為防止、應付或紓緩該公共衞生緊急事態的影響，及為保障公眾健康，訂立規例」，以「防止任何疾病、疾病的來源或污染傳入香港、在香港蔓延及從香港向外傳播」，並「將任何人、物品或地方隔離或檢疫⋯⋯」。一如上月七日政府刊憲，訂立《若干到港人士強制檢疫規例》及《預防及控制疾病（披露資料）規例》，以減少跨境人流。

然而，對於食肆和其他娛樂場所，政府未有強制措施。政府應評估風險，例如酒吧、桌球室、戲院等娛樂場所若然較可能爆發疫症，當局可針對地暫時停業。至於食肆，日前梁卓偉亦建議飲食業界採取自律措施，如多做外賣、讓客人只向同一方向坐等，若然措施無效，港府亦應果斷地決定立法規管，仿效英國的「停業令」。

當局要顧及經濟利益

毋庸置疑，此等措施會嚴重打擊飲食業。本港飲食業先受反修例運動影響，再受疫情衝擊，不少小本經營的食肆已是垂死掙扎，強制關門將是雪上加霜。目前政府雖未強制停業，食肆亦要想辦法限制人流，如只供外賣服務、單向排列座位、縮減營業時間等，減少人與人長時間共存同一空間的衛生風險。一旦當局頒「停業令」，亦要顧及業界的財務狀況，並考慮仿效英國政府代付部分人工的做法，補助受影響商戶，以減輕裁員及結業潮的陣痛。

經濟運作和防疫需要之平衡不易拿捏，若能兩全其美固然最好。但無論如何，政府的防疫措施都不可能全能，故此民眾更亦盡責。例如停酒令後，民眾會否仍然到食肆聚會，或另行買酒暢飲等，終須靠民眾自律守規。民眾應有顧己及人之心，不要因沒有相關法規，而忽視社區的潛在風險。

相比近日市面人流回升，部分港人在強制家居檢疫期間擅離居所，更是有違公德。即使港府已訂明，擅自離開檢疫地點最高可被監禁6個月及罰款2.5萬元，但政府截止周日已發現41人擅自離開居所。政府的強制隔離政策尚未完善，刑罰亦或許不足補足公德的缺失，但我們更須反問，難道要執法人員全天候站在家門前才能防止受檢疫者擅離居所？

本港正面臨疫情拐點，港府雖有能力擴大防疫措施的範圍，延伸至落實類似「戒嚴」措施，以限制民眾的活動自由，惟民眾的無私配合才是防疫成功的關鍵一環。一如眾多本港醫護人員舉起「為了你，我堅守崗位；為了我，請你堅守在家」標語，呼籲民眾不要鬆懈。若然人人都抱着心存僥倖的心態，重新開始社交活動，這不但會使第一波防疫工程功虧一簣，更會使醫護人員的努力付諸流水，大增社區爆發的風險。