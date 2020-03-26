【新冠肺炎】職場傳染個案增　政府、企業、僱員有責

新冠肺炎疫情肆虐，雖然政府已帶頭宣布公務員在家工作，並呼籲市民應減少外出，但不少上班族依然要每天迫着巴士地鐵回到公司，憂心在街外感染肺炎。周日（22日）本港出現兩宗源頭不明個案，二人皆在長沙灣昌隆工業大廈上班，而Now新聞台兩名剪接師亦相繼確診及疑似確診。辦公室的防疫危機，引來社會憂慮。

多個網上群組近日瘋傳圖片，可見有市民乘搭港鐵時以全身雨衣水管裝上陣，引來熱烈討論。（fb群組「巴打絲打 Facebook Club」圖片）

無法留家 也要保持警覺

並非每項工作都能在家辦公。縱使面對疫情，也有不少人為社會維持運作而努力付出。不過連日多宗辦公室感染個案，難免令市民不安。隨外地港人返港，本港的輸入個案及本地感染均陸續增加，周日至周三（22至25日）平均每日逾30宗確診個案。目前疫情發展比起「第一波」更加悲觀，但或許是之前港人精神極度繃緊所致，在「第二波爆發」正磨拳擦掌時，市民反而變得鬆懈。

港人經歷長期警戒，近日卻對防疫變得麻木。不少市民回到辦公岡位，部分市民開始如常與同事聚餐、開會。市民在巴士、地鐵站時，相信也感覺到比之前多人。惟衛生署一再呼籲，市民應避免與聚餐、保持社交距離，如有呼吸道感染病癥，也應立即求醫。如若要與同事共用電腦或其他設備，在可行情況下也可先為用具消毒，或在用後勤洗手，避免接觸眼、鼻或口。市民應保持警覺，既避免自己感染疾病，也避免不幸染上疫症後感染他人。

大型交通工具如港鐵少了乘客，扶手及欄杆等可被新型冠狀病毒依附生存的物品大眾都是少摸為妙。（林頌華攝）

增加密次及在家工作

防範疫情在上班族間爆發，一方面政府可研究從公共交通入手。例如早前政府就減少巴士載客量、裝上橫趟車窗等的建議，政府都應加快落實，趕在疫情在社區蔓延之前做好準備。公共交通工具在高峰時段人多擠迫，車站又空間有限，巴士及港鐵如能增加班次，相信也能疏導車站人流。運輸署應更強硬要求交通企業配合，尤其是政府作為大股東之港鐵。

面對疫情「第二波爆發」的危機，政府帶頭在家工作自是一種鼓勵。不過除此之外，政府亦可主動與商界協商，在可行情況下，輔助有關公司開始在家工作安排，或者以彈性上班時間，容許僱員避開高峰人流。先讓可以在家工作的員工在家工作，至少可以減少上下班時間的人流，減低其他上班族的感染風險。

不論是要維持社會運作，抑或是維持個人生計，上班或許不能避免。疫情當前，政府、商界及市民，都應盡力將感染人數的曲線「壓平」（Flatten the curve），減慢疫症漫延速度，讓醫護有足夠時間、人力可以照顧患者。如若有天醫護需要選擇救誰，那將會是一場災難。而這場災難之發生，市民、政府及企業均有責。