【新冠肺炎】內地人要學習如何在疫下出遊

內地民眾在疫情肆虐期間心情鬱悶，如今疫情趨向平穩，部分人便趁着清明節假期（4月4日至6日）出遊盡情放鬆，黄山、西湖等熱門景區都有人群聚集。鑑於內地仍有不少輸入和本地確診個案，遊人如鯽難免令人擔憂。只要一人確診，便有幾萬人須要隔離，勢必破壞得來不易的抗疫成果。有見及此，當局應當加強管理，民眾亦須實事求是，對疫情可能反彈保持警惕。

一些景區之所以人頭湧湧，最直接原因是公眾假期，優惠政策亦為民眾出遊創造誘因。例如安徽省黃山市在4月1日至4月13日開展「江淮大地串門遊」，居民可免費遊覽黃山市31個A級以上景區。原則上，推行優惠政策、與眾同樂無可厚非，這確實可以紓解民眾最近的鬱悶，但在疫情尚未結束的當下，太「慷慨」可能導致抗疫成果付諸東流。

而有關當局在管理人流方面確實做得不好──雖然黃山景區因應疫情防控需要，把景區接待人數由本來的5萬人大減至2萬人，但卻沒有預計到部分遊客可能擔心難以進入景區、因而趕及在早晨時段一窩蜂排隊的情況。與此同時，疫情之下遊客輪候時須要檢測溫度，但由於當局沒有安排足夠人手，導致人流疏導較正常情況慢，令園區嚴重擠塞。從網上片段可見，景區情況相當混亂，人與人相互擠擁，部分遊客甚至沒有佩戴口罩，明顯違反鍾南山等專家有關保持社交距離的建議。

微博上有不少人質疑「在這個時候搞免費旅遊是存心搞事」、「永遠是等到問題曝光才意識到問題嚴重」、「好了傷疤就忘了痛」。縱使這些言論有些偏激，某程度上卻是一針見血。「01觀點」曾多度提及「行百里者半九十」，意思是抗疫愈接近成功就愈要認真對待，但事實上確有不少人把把這句充滿智慧的古語當作耳邊風。內地現時的防控重點是「外防輸入、內防反彈」，黃山景區發生的事對內地人民而言是及時的警示，他們不應過度鬆懈，而是應該遵從鍾南山等專家的建議，繼續保持社交距離，那麼社會才能戰勝肺疫，逐步恢復正常。