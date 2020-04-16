「台灣女孩」爭議引發中泰大戰　小粉紅該如何在牆外發聲？

疫症橫行，各國市面一片蕭條，網絡世界卻是烽煙四起。東南亞多國網民聯成一線，抵擋中國大陸之網軍出征，在Twitter迅速成為熱門。泰國網民更以四兩撥千斤之勢，以幽默來回應大陸網民咒罵，成為此場最奇怪、幽默、複雜之網絡戰爭，引起媒體爭相報道。

事源暱稱「Bright」的泰國演員奇瓦雷（Vachirawit Chiva-aree）因出演BL劇《因為我們天生一對》而廣受中泰台等地追捧，他早前於Twitter轉載四張風景照，而該照片作者將香港與日本並列為國家，引起大陸網民不滿，其後Bright刪文並道歉。然而大陸網民未有因此罷休，更翻查出Bright女友Nnevvy兩年前於Instagram留言。Bright稱讚女友穿衣服好看，像個「中國女孩」，Nnevvy則回覆稱自己風格是「台灣女孩」。在「港獨」及「台獨」兩大帽子下，Bright及Nnevvy迅即成為眾矢之的，「#泰國辱華」之標籤被推上微博熱搜，《因為我們天生一對》更在豆瓣慘遭劣評。

牆內網民亦糾集成軍，登陸Twitter跟泰國網民交鋒，大喊「COVID-19是泰國病毒，清邁是獨立國家」，豈料小粉紅以為極為「辱泰」之言論，絲毫不損泰國人自尊，更以幽默抵死之回應大放笑彈。當大陸網民稱「你們的總理很笨」，泰國網民回應「他是，謝謝！」；大陸網民又說「你們政府很垃圾」，泰國網民又說「請說大聲一點。」由於泰國冒犯泰王為重罪，當大陸網民由政府、總理辱罵到國王時，泰國網民更高興，大陸網民嘲問「你們的國王跑到哪裏去？」泰國網民則回應「我們也在找他，謝謝關心！」對泰國人如此不痛不癢，大陸網民也束手無策。

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《因為我們天生一對》是一部2019年泰國浪漫愛情電視劇...即係BL劇。（網上圖片）

泰國網民樂得批評政府

大陸網民因此開始漫罵及詆毀泰國文化，咒罵「你媽死了」，泰國網民竟反問「我們有多達20個母親，你在說誰？」暗諷泰王後宮妻妾成群。大陸網民辱罵「你媽跟白人睡一次賺多少錢」，泰國網民則說「比跟中國人睡一次賺得多」，大陸網民又罵泰國菜像屎一樣難吃，泰國網民又笑說感謝每年那麼多大陸人來泰國吃屎；當大陸網民罵「你們的國家很窮（poor）」，泰國網民竟回應「你們的國家是維尼（pooh）」；當大陸網民稱「台灣屬於中國」，泰國網民則稱「我不知道香港或台灣屬於誰，但你是屬於我的」，無厘頭程度令人忍俊不禁。

大陸網民又說「你不懂歷史」，泰國網民則回應「但我知道六四事件」。一些大陸網民又拿出1976年泰國軍政府於法政大學血腥鎮壓學生之舊照，以此「黑歷史」貶損泰國，豈料泰國網民表示感謝，認為可以教育一下泰國人以史為鑑，不忘血的教訓，不似某國政府隱瞞真相，結果反而逼得小粉紅刪貼。大陸網民又嘲笑泰國人除了自由還有什麼，泰國網民幽默地稱「我們有動物森友會！」明顯諷刺此熱門遊戲因有香港玩家製作反修例相關圖像及口號而於大陸被禁一事。其他東南亞國家網民亦聲援泰國，港台網民也跟泰國人串連，製作大量迷因（memes），將事件擴散到其他社交平台，「你媽死了」之漢語拼音縮寫「NMSL」更迅即成為潮語。

大陸小粉紅兵敗如山倒，並非在於戰力不夠，相反其詆毀泰國國王、總理、政府，又眨損泰國文化甚至咒罵其母親，戰狼式之狠辣卻反遭泰國網民之搞笑回應化於無形之中，顯示牆內跟牆外，中國與外國之間之文化差異。例如泰國人不將批評政府當作一回事，更樂得有大陸網民代替他們批評泰王，又不怕將國家之「黑歷史」公諸於世，令小粉紅根本拿之沒轍。事實上小粉紅自以為拿別國之「黑歷史」作為工具根本對別國無攻擊力，如小粉紅好以美國開國之初壓迫原住民之歷史作為黑材料，但此歷史根本早為美國人所共知，甚至記錄於歷史課本中，只得小粉紅以一套驚為天人之語調侃侃而談。

老撾南歐江水電站建在湄公河老撾境內的最大支流上，被中國稱為「一帶一路」上的「七明珠」，是中國電建在海外首個全流域整體規劃和BOT投資開發的項目。（新華社）

如何讓世界傾聽中國聲音？

對於大陸網民咒罵其母親及文化，泰國人更加以無厘頭式回應，用幽默將對方招數悉數化解，跟小粉紅因香港跟日本並列、「台灣女孩」等小事而上升至「港獨」或「台獨」層次，不惜要翻牆討伐「辱華勢力」之做法，簡直是雲泥之別。正如我們曾經指出，不少華人都有一種民族主義，特別在有關領土、香港對中國的認同等問題上，他們相當有意見，但健康的愛國者應該思考，如何有效讓世界傾聽來自中國的聲音。當小粉紅群體與牆外文化生態落差極大，在長期牆內之巨大同溫層下，小粉紅自以為理直氣壯，結果一翻牆到國外卻容易弄巧成拙，甚至淪為笑柄。

此場中泰之爭即如此前多場中外網絡大戰，反映大陸部份網民如何在牆外世界中自處，如何跟各國民眾和諧共存，仍須多下苦功。而此場網戰不僅串連了港台泰等多地網民，搞了個港式奶茶、台式珍珠奶茶、泰式奶茶之「奶茶聯盟」，泰國網民更反客為主以「#StopMekongDam」指控中國政府湄公河上游築起11個水壩大量蓄水，導致泰國、越南、老撾、柬埔寨等下游多國大旱，得到網絡廣泛迴響。連同日前哈薩克因內地網絡流傳一篇稱「哈薩克渴望成為中國一部份」之文章，急召中國大使表達抗議一事，牆內之狂熱民族主義份子及小粉紅，在此全球大疫北京在國際進行大外宣之關鍵時刻，若然在網絡上反為國家添煩添亂，豈不是倒米？