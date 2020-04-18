【新冠肺炎】實事求是看待中國死亡人數

周五（4月17日），最早爆發新冠肺炎疫情的中國湖北省會武漢市修訂了確診和死亡病例數字，確診病例增加325例，累計達50,333，死亡人數增加1,290，累計3,869。鑑於外界一直質疑武漢疫情統計，這次修訂必然再惹來非議，但換個角度想，武漢疫情早已受控，何必多此一舉自揭瘡疤？正面地看，武漢承認此前存在漏報遲報，多少也體現了面對疫情時應該有的實事求是精神。

整體而言，新冠肺炎疫情持續，全球確診數字已達大約220萬宗，逾14萬人死亡。審視有關數據，不難看出一個突出現象：相比美國、西班牙、法國、意大利、英國等人口較少的國家，最早爆發疫情的中國無論確診（8萬多宗）和死亡數字（4,600多宗）都沒有那麼多，箇中原因頗值得探討。

必須承認，中共確實比較威權，因而更容易在危急關頭做到一錘定音，更能贏得寶貴時間抗疫。疫情在中國爆發後，中共先在1月23日宣布重災區武漢封城，多個城市亦陸續實施社區封閉式管理，小區之間實施車輛核查登記。當然，封城並非中國獨有，意大利也有實施，但在另一西方國家美國，卻發生聯邦政府與州政府爭吵的情況──當美國總統特朗普在3月28日宣稱考慮向紐約州、新澤西州和康湼狄格州發佈短期隔離令，卻引發他是否有上述權限質疑，紐約州州長甚至炮轟此舉等同聯邦政府向州政府「宣戰」，最終特朗普「跪低」。

「應收盡收」是中國抗擊疫情的一個關鍵。（AP)

阻隔病毒傳播（不論是通過封城、社區封閉管理，還是短期隔離令）是科學的、有效遏制疫情的手段。中共憑藉其威權，避免不必要的延宕，執行得相對徹底，肯定對壓低感染和死亡數字有積極作用。隨着西方國家紛紛效法，這個引起輿論探討比較兩種制度在面對如此重大疫情時的差異。

另一方面，中國人在這次疫情中所展現的抗疫意識顯然比西方社會強。平情而論，新冠肺炎極可能源於野生動物，與中國人食野味的陋習大有關係，被視為疫情爆發源頭之一的武漢華南海鮮市場更遭揭發衞生環境極為惡劣，反映人們平時衛生意識比較差，此外，武漢封城前的所謂「萬家宴」，相信亦加速了病毒傳播。但不能否認的是，疫情大爆發後，中國人大體上都懂得戴口罩，甚至終止拜年活動，保持了社交距離。

相比之下，英國、西班牙疫情爆發之初，卻有許多年輕人在媒體廣泛報道疫情消息後依然在公園野餐；而在當下疫情「震央」美國，密歇根州有數千民眾於4月15日聚集在州議會大廈前抗議州長延長居家令，顯然缺乏抗疫意識，在重災區紐約州，州長科莫（Andrew Cuomo）直至同一日才下令州內人士在公共場合戴口罩和保持至少6呎社交距離，可謂姍姍來遲。

從更廣泛的角度看，這也反映出中國人比較「聽話」，西方人卻相對自由放任。中國人並非沒有示威抗議，例如福建省寧德市曾在1月底有人上街堵路，原因是擔心隔離中心接近民居，但其出發點是擔心自身感染，沒有否定防疫本身；密歇根州示威者的動機是「維護自由」，欠缺在疫情下多為他們着想的意識。事實證明，當社會面對重大危機時，維護整體利益的責任感是何等重要。

許多香港人和西方人經常批評內地專制，嘲諷內地人「聽話」，流露出個人主義的優越感。內地社會確實存在大大小小的問題，但若只懂管中窺豹，但見其短，不見其長，就只會被偏誤認知牽着走。