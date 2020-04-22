【新冠肺炎】請張宇人議員慎事自重

本港近日的確診數字漸見回穩，但為降低第三波疫情爆發的機會，特區政府周二（21日）決定將高危場所的停業令和限聚令，延長14天至5月7日。這些措施有助鞏固本港的防疫成果，惟飲食界立法會議員兼行會成員張宇人卻跟政府大唱反調，質疑政策的必要性，可見此君仍未擺脫狹隘思維。

特首林鄭月娥周二在行政會議前公布，將原定於周四（23日）屆滿的限聚令和高危場所停業令延長兩周，意即由本周五起至5月7日，公眾地方將維持最多四人的聚集上限、食肆餐桌每桌限坐4人和須保持1.5米距離或另設隔板，以及繼續關閉酒吧、美容院等11類高危場所。

儘管本港第二波疫情漸見回穩，而3月20日更錄得「零確診」，但由於外圍疫情仍然嚴重，本港再受病毒倒灌的風險仍未減退，另加周二本港亦有輸入個案，防疫措施自然不容掉以輕心，故延長禁令實有其合理之處。政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，28天內無新增本地感染個案是「解禁」的理想時間。

張宇人：危言聳聽

然而對於港府延長禁令，張宇人不但未見認同，反而更對政府做法大感失望，強調防疫措施須平衡經濟考慮，建議港府可允許半數娛樂場所重新營運。張宇人作為業界代表，關注業界利益，也許是自然之事，但令人感到驚訝的是，他竟批評，「所謂專家，認為要零個案、廿多天，才可放鬆，我認為有點沒有科學根據，有點危言聳聽。」他反指當局可按每天的疫情發展，逐步放寬禁令，不用刻板地以兩周作為標準。

我們不禁要問張宇人，他有何條件自認為比起專家顧問沒有科學根據？他做了什麼研究，認為自己更清楚疫情爆發的危機？儘管本港第二輪疫情看似踏入尾聲，但患者經驗可見，病毒不但可潛伏在體內多於14天，病癒後亦有人在病毒檢查中重現陽性，可見防疫工作難以止於確診個案歸零之時。再者，從過去多月民眾謹慎的防疫態度可見，即使政府已經放寬禁令，民眾亦不會輕易鬆懈，回到日常的消費模式。反而，若疫情因貿然解放禁令而捲土重來，第三波防疫工程定會難上加難，間接使急於重新營業的場所雪上加霜。

張宇人：政府是否懂經濟？

張宇人念茲在茲的是「經濟」，甚至誇誇其談說，「香港官員中有沒有人識經濟？甚至「經濟」是否在他們字典之中？」防疫措施當然影響經濟，也如張宇人所形容，很多食肆員工「手停口停」，但他果若如此關心僱員利益，他應該促請政府向市民提供失業救濟、無薪假援助等，而非只關心做生意。經濟不只是營業額或GDP，更關乎市民的民生，相信自詡深諳經濟的張宇人也會認同。

張宇人作為飲食界的立法會議員，當然會顧及業界利益，尤其9月選舉臨近。但他同時更是行政會議成員，其言論必須平衡兩者的身分。可是，本港陷入疫情後，張宇人不但沒有從防疫大局的意識出發，或以行會成員的身份協助港府解釋政策，反而更在大敵當前唱反調，只懂顧及行業利益。誠然，作為本港政界要員，他當然不用事事贊同政府，亦可提出政策可改良之處，但以反科學的言論來包裝既得利益，實在教人側目。這樣的議員，是否還適合留在行政會議？特首林鄭月娥應有判斷。