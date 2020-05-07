【新冠肺炎】正常生活的不正常

對全球民眾而言，能夠在疫情過後無懼地脫下口罩，呼吸新鮮空氣，無疑是期盼已久的正常生活，但正常生活亦有其不正常之處。美國著名歌手麥當娜、影星羅拔迪尼路、諾貝爾和平獎得主尤努斯等200位知名人士，周三（6日）一同於法國《世界報》發表公開信，呼籲各國在疫情過後需要徹底變革，而非「恢復常態」，以終止無節制的消費主義，拯救地球。這種高瞻遠矚的宏願不但超越各國領袖執重的重啟經濟活動，更是就人類作為命運共同體應有的負擔和視野。

由法國影后茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche）和天文物體學家巴羅（Aurélien Barrau）牽頭發表的請願信指，儘管新型冠狀病毒是場災難，但同時讓人類有機會重新「檢視什麼是必要的」，以拯救全球生態體系於崩潰邊沿。同時，內文不單將疫後焦點，置於終止毫無節制的消費主義，更批評人類「對消費主義的追求和生產力的執念，使我們否認了生命本身的價值⋯⋯污染、氣候變化以及我們對大自然剩餘區域的破壞，使世界陷於崩潰邊沿」。

法國新冠肺炎疫情：巴黎一名無家者5月4日坐在路邊，他把自己的衣物晾在身後的欄杆上。（AP）

消費主義於生活與思潮

過去數月，全球經濟活動受疫情重挫，愈來愈多人對經濟下行感到憂慮，擔心其飯碗朝不保夕，但對大自然來說卻如福音。新冠病毒爆發後，全球運輸業因商業活動靜止和出外禁令陷入停擺，在經濟急速失序下，各項與能源、運輸有關的工業排放氣體也隨之減少，空氣質素亦得以改善。即使連水鄉之都威尼斯的河道，也因遊客減少而變得清靜，河水水質明顯改善，各種游魚重見天日。但諷刺的是，大自然的喘息空間，卻是基建於人類對新病毒的惶恐中。

危中自有機，隨着全球經濟陸續回復正常，各國的產業鏈隨之步入重構階段，此時正好用來檢討變革的方案，以應對迫在眉睫的氣候變化。如同上述的公開信所稱，當代的消費主義和對生產力的執念，正在破壞與我們共生的大自然之肇因。然而，消費主義不單是崇尚節儉的反面詞，更是存在於社會中的思潮和生活模式，將個人物欲和快樂置於至上，無視其過度消費行為對社會、環境的破壞。

消費主費不單可見於「光棍節」所吹噓的交易金額，或是大型百貨公司在感謝節鋪天蓋地的宣傳，更存在於我們的文化和價值觀。例如，二戰後鑽石生產商De Beers為提升鑽石在人們心中的價值，在廣告公司協助下構想出「鑽石是永恆」的宣傳口號。時至今日，這句經典的口號不但教人忘記生產鑽石的跨國勞工剝削，更潛移默化地扭轉婚嫁禮儀，使鑽石不但被視為地久天長、至死不渝的象徵，更是一眾求婚者彰顯誠意的最佳形式。但鑽石的卡數又與感情長度是否成正比？答案不證自明。

加快環保與綠色能源

消費無疑是推動商品交易和經濟發展的引擎，但過度或炫耀式消費卻是透支下一代的生存環境，直接影響人類的存亡。然而氣候變化的過程中，暴風雨、熱浪和旱災等極端天氣不單會愈見頻密，更徹底改變各國的糧食生產能力，由此引發資源爭奪的戰爭。尤有甚之，不少處於低海拔的國家，如馬爾代夫、荷蘭，以及一眾島國，更有機會在本世紀完結前，因海平面上升而被淹沒，製造出數以十萬計的氣候難民。

隨着全球的疫情漸見曙光，這時我們亦應響應呼籲，反思經濟增長、生活質素和物種延續的互動關係，而各國政府不單在產業重構中，須加快綠色能源的發展步伐，民眾亦應反思物欲主導的消費主義生活模式，以追趕人類多年來錯失的契機。