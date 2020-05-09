【母親節】院舍不開放　關心媽媽沒辦法？

疫情之下，今年母親節比起往年又再艱難了些。本港不少長者因為身體狀況，或手腳不良於行，都需要入住安老院舍接受專業照顧。子女縱然不捨，也只能在下班、放假時候到老人院探望父母，珍惜每一分秒的共同時光。不過早前因應疫情肆虐，老人院舍為防長年染疫現時已謝絕探訪，連家人亦不能例外。母親節的到來，一再勾起不少子女的思念。

母親節的到來，一再勾起不少子女的思念。（資料圖片／吳鍾坤攝）

不忘關心家人

或許安老院舍總給人冰冷無情的印象，有時更會覺得子女一手將父母送入院舍，不免冷酷無情。可是世情總令人無奈，子女一面要工作賺錢維生，卻一面擔心家中兩老有否在家裏跌倒、今日身體是否安好。作為子女眼看父母身體日漸變差，要將親手養育自己的一對可愛老人送入安老院舍，其不捨與離別的矛盾，遠不是旁人三言兩語所能道清。

老人院舍謝絕探訪，以往送上的湯水飯菜，疫情之下只能止步門外。過去在床邊簡單的幾句傾談訴說，今年疫情期間變成了不可能。或許現時不少人會與朋友用視像聚會，近日疫情放緩，又或許不少人已與三四知己出外聚餐。不過在那關上的安老院舍的大門背後，子女要與年老的父母見面，倒不如見朋友一面簡單。

老人院舍謝絕探訪，以往送上的湯水飯菜，疫情之下只能止步門外。（資料圖片）

「你還好嗎？」

科技變化近十年之快有目共睹，要與長者透過Google Hangouts等軟件對話，或許不少子女都要由開機的按鈕開始教起。今年疫症突如其來，新型冠狀病毒對年長人士的影響尤其嚴重，老人院舍為安全起見停止探訪，無可厚非。但長者在這段悠長時光裏失去與家人的見面機會，其實政府及安老院舍都可以出一分力，例如為長者們設置視象對話，或與子女協調預約視像見面時間。讓長者在漫長的疫症日子裏，也能見見掛念已久的親人。

所謂「每逢佳節倍思親」，意思當然不是母親節時才想起母親，而是不同節日都提醒我們，身邊總有人在掛念自己。或許是文化使然，有時明明簡單的「關心」、「掛念」、「愛」，話到嘴邊總變得迂迴曲折。身為父母的，其實聽到子女的一句「近來怎樣」，已足夠讓人感到溫暖。一陣子不能探望，無阻我們用電話表達關懷。