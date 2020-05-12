【新冠肺炎】口罩生產問題不在招標　而在透明度不足

港府上周宣布向市民免費派發可重用口罩，惟措施受到不少批評，有市民甚至因政府未有就口罩生產公開招標，質疑有利益輸送的嫌疑。然而非常時期需非常手段，政府若循常規依程序招標生產，實非迅速為市民提供口罩的上策。觀乎2、3月出現口罩荒、甚至口罩原料短缺的情況，政府如要盡快向市民提供防疫保障，選擇不作招標生產並非無理，我們不能為批評而批評。

政府上周宣布向全港市民免費派發可重用口罩「銅芯抗疫口罩」，當中「銅芯」口罩由政府資助機構「香港紡織及成衣研發中心」（HKRITA）研發，並分別於本地及東南亞製造，而項目亦獲政府防疫抗疫基金為口罩項目預留8億元資助。不過，政府指因原料供應緊張、相關資訊敏感，為免被其他商家截糊等原因，故決定不就口罩生產作公開招標。

公眾憂慮乃意料中事

「銅芯」口罩生產未有招標，引來熱議其實為意料之中。首先，政府採購物料及服務須公開招標乃為正常做法。根據《物料供應及採購規例》，政府招標承投價值超逾143萬元的物料及服務，或價值超逾400萬元的建造及工程服務時，一般須作公開招標，以排除有利益輸送的情況，故政府口罩生產實有違既往做法。

政府的銅芯口罩惹起利益輸送及安全性等爭議。（資料圖片/余俊亮攝）

口罩項目涉及8億公帑，公眾關注箇中資源運用、監察有無利益輸送問題絕對有理。事實上，政府目前仍未能交代項目的具體成本，只大概估算每個口罩成本為40元，故以生產數量800萬個估算，生產成本只為3.2億元，不及預算的一半，即使此數字未計及研發經費、甚至專利費等成本，有關數字相信仍有不少「出入」。

此外，坊間亦關注負責統籌項目的HKRITA與有份參與項目的公司之關係。舉例說，HKRITA主席楊敏賢為項目物料供應商之一溢達集團的副董事長，另外董事王志輝及蕭毓然，亦分別為項目主要生產商晶苑國際的董事，及有份租借本地廠房聯業紡織的副總裁，可見彼此關係相當密切，故惹來HKRITA私相授受，將利益輸送予「自己友」的懷疑。

非常手段值得諒解

公眾關注口罩生產的利益關係是合理的，但政府當初決定以不招標方式生產卻不見得錯誤。疫情蔓延迅速、甚至社會出現廣泛防疫用品荒均是此料不及，「一罩難求」在2、3月時不但是衛生防疫上的問題，更演變成對市民造成龐大心理壓力的民生問題，亟待迅速解決。然而政府2月下旬決定以招標方式採購口罩，結果遭廣泛批評，質疑招標採購效率不足舒緩當下情況。故政府汲取教訓，放棄就生產可重用口罩招標，始終可視為增加效率的決定。

縱然目前疫情見緩，政府派發口罩似乎姍姍來遲，甚至遭同樣有產生可重用口罩的商家、立法會議員鐘國斌質疑共其生產效率太低，但此乃為生產問題，快慢與否固然值得討論，惟這卻不影響政府當時須爭分奪秒，以不招標方式加快口罩生產的決定。至於HKRITA與「相熟」生產商合作，亦可視為減省程序，提高生產效率的做法。當然，此做法在觀感上不理想，但解決問題不能形式主義，非常時期而用非常手段。如果有人無視這次迅速生產的好處，借不招標為名大做文章，便是為了批評而批評。

重要是開誠布公

當然，諸如項目中公帑的具體去向，有關生產商是否如政府口中以「友情價」承接項目等問題，政府始終須要詳細交待。歸根究柢，以不公開招標方式作招購、生產本身並非最大問題，政府最重要的是改善計劃執行的透明度，可惜的是，政府就口罩生產一事掩掩揚揚，包括沒有主動透露生產商為誰，甚至稱不明白外界擔心有利益輸送的存在，這在政治傳訊上就不夠明智。

政府解釋稱如果一早公開相關資訊，有機會造成原材料被抬價、囤貨等問題，這說法固然有理，但直至宣布派發口罩，政府起初仍無意公開生產商資料，在傳媒追問才逐漸回應，卻教人費解。政府事後承認敏感度不足，新任創科局長薛永恒亦承諾經一事長一智，希望日後可更秉持盡量開誠布公的態度，政府若能果真汲取教訓，為社會樂見。