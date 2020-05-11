再出發大聯盟主題曲乏星味　流行曲如何發揮時代作用？

萬眾期待的香港再出發大聯盟終於在上周二（5日）隆重登場，1,500人的發起人名單陣容鼎盛星光熠熠，由全國政協副主席董建華、梁振英牽頭，成員橫跨各階層，其中最吸睛者為工聯會會長吳秋北，以及其口中指斥為「曱甴王」的李嘉誠及其兩子，並列於名單之上。由於近年李氏父子被指言行漸與北京貌合神離，此次成為大聯盟之一，也如北京在統一戰線上小勝一仗。不過相比起幾近無懈可撃的發起人星級名單，其主題曲《再出發》卻略欠星味，或成此場營造香港各界大團結的短板。

此首《再出發》主題曲，由周柏豪、菊梓喬、泳兒、鄭俊弘、胡鴻鈞、許靖韻等星夢娛樂及英皇娛樂歌手合唱，當中除了周柏豪外，其餘都不算一線歌手，更滲出一股「無綫味」。如菊梓喬者，幾乎包辦無綫早中晚黃金時段三檔的主題曲，對於部份觀眾來說難免太多。

再者，無綫長年以來仗着慣性收視，在免費電視頻譜中擁有四條頻道之多。在此一台獨大之下，電視業長年缺乏競爭，電視高層不思進取，節目質素每況愈下。港人要求睇好電視的訴求如雷貫耳，甚至觸發一場香港電視發牌的社會運動。雖然近年無綫明顯力求改革提升節目質素，卻似乎來得太遲。在此網絡時代，追求睇好電視的觀眾早已自我發掘韓劇、台劇、Netflix，再也不需賣你「大台」的帳。

《再出發》有4位星夢歌手參與，其中包括周柏豪。（影片截圖）

歌手曾團結人心

稍有年資的電視迷一定不會忘記，當年仍走在流行文化尖端的「大台」，能號召歌星大堆頭搞大合唱的號召力。1985年由美國當紅歌手米高積遜牽頭，召集當時一眾巨星合製《We Are the World》一曲為非洲饑荒籌款，無綫亦如法炮製，請來顧嘉煇作曲、林振強填詞，一眾炙手可熱的超級巨星精銳盡出，在尖沙咀海運大廈天台合演一曲《地球大合唱》，蔚為經典。幾年後六四鎮壓觸發港人信心危機，香港電台為配合港府安撫人心，又製作一首《凝聚每分光》，分別請來殿堂級歌手梅艷芳、譚詠麟、葉蒨文、羅文、林子祥、許冠傑、徐小鳳合唱，呼籲香港人團結面對前途問題，斷非今日《再出發》所能比擬。

2003年沙士疫情重創香港，香港跨界別人士發起「心連心全城抗炎大行動」，亦有群星獻唱主題曲《香港心》，又有梅艷芳發起1∶99抗非典慈善演唱會，已是歌星大堆頭大合唱的最後成功例子之一。2009年特區政府為成立十周年紀念，製作群星合唱的官方主題曲《始終有你》慘遭網民大幅惡搞，其後群星合唱的吸引力及叫座力經已大減，直至今日的《再出發》更是過目即忘，毫無看點。此群星合唱歌的傳統走到此時似乎已經走到盡頭。此跟香港流行文化工業江河日下的背景當然息息相關，比起80年代《地球大合唱》所展示的號召力，今日的無綫能夠推出的陣容也不過如是。

不過箇中更多的原因，明顯與香港社會日益政治兩極化，就連大眾偶像亦必先遭以政見而非才藝而論斷之。隨着香港歌影視產業日益向龐大大陸市場靠攏，對創作亦非沒有影響。如為香港樂壇過去數十年寫下恆河沙數的作品之一代詞壇巨匠林夕，也只因數年前為《撐起雨傘》填詞被大陸全面封殺，所有作品遭下架，年初大陸電視台跨年節目中有人演出其作品時，歌曲資料中作詞人一欄更寫成「佚名」。在此政治過關的門檻之下，藝人要思考其事業發展，必須如履薄冰謹言慎行，以免觸動政治紅線。同時間港人亦會認定此類藝人為了人民幣「媚共」而大加撻伐，結果形成了兩面不是人的尷尬現象。

鄧麗君的語言天份讓他在中、日樂壇都有不可撼動的地位。(鄧麗君官方Facebook圖片)

娛樂離不開政治

試想北京若把當年「民主歌聲獻中華」上的群星雲集的演出者都打成反革命藝人，那麼幾乎全個香港樂壇，包括今天為《再出發》作曲的鍾鎮濤，都可從此絕跡大陸。而最近因逝世25周年再受公眾討論，當年在那台上掛上「反對軍管」牌子，高歌一曲《家在山那邊》的鄧麗君，便因與國府關係密切，而遭北京打為「黃色歌曲」、「靡靡之音」，遭受封殺而一生未曾踏足中國大陸。然而意識形態的重門深鎖，豈能鎮得住天籟之音？鄧麗君的歌曲在大陸越禁越紅，盜版卡帶充斥市面，甚至有「白天聽老鄧，晚上聽小鄧」、「只愛小鄧，不愛老鄧」，與鄧小平齊名為「雙鄧」。

昔日北京因顏色政見先行，排斥杯葛異見藝人，今日香港抗爭者抵制「藍色」商店及藝人，令娛樂好像總離不開政治。有心藝人在此疫情下籌款演唱，也遭網民抽秤。早前歌神許冠傑直播演唱，便遭本土派及網民斥之為過氣，上周末天王郭富城接力演唱，同樣有網民批評其娶大陸女人是藍絲。明明郭天王在反修例示威期間遭堵路時亦毫無怨言，年初又被發現follow了醫護罷工陣線的Instagram，既無成為護旗手更無撐警，卻也慘成「鬥黃」下的犧牲品，也足見今日雙方的政治矛盾尖銳得連不表態也成為了一種罪過。

過去的周末，香港因鄧麗君逝世25周年、郭富城在30多度高溫下勁歌熱舞，彌漫着對昔日香港社會兼容並包、百花齊放的懷緬之情。不錯今天的海運大廈天台，已再也難復見當年《地球大合唱》群星閃耀的盛況，然而當許冠傑、郭富城等有心人今日在同一地方落力演出，觀眾又能否暫時拋開政見細心欣賞一下歌神、天王的演出？鄧麗君的一生的經歷，也正提醒我們才藝及音樂本應是超越意識形態及政治籓籬的。見微知著，面對今日社會撕裂紛擾不休，香港亟須重新出發之時，由建制大佬牽頭的大聯盟除了搞統戰，或者狙撃民間的惡搞二次創作外，又能否在訴說當代社會精神面貌的流行曲中，發揮撫慰並團結人心的作用？