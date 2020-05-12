【海洋公園】單靠54億不足以扭轉敗局

新冠肺炎疫情肆虐，本港主題樂園自1月起一直關閉，其中海洋公園更將於6月底用盡現金面臨倒閉。商務及經濟發展局局長邱騰華周一（11日）表示，將於周五（15日）立法會財委會申請撥款54億，用作海洋公園未來的12個月營運開支及還清貸款。

54億有如幫海洋公園「吊鹽水」，今次通過撥款亦不保證未來無需撥款。（資料圖片／高仲明攝）

54億只是開端

今次撥款申請的54億之中，其中30億將用作償還商業貸款，其餘24億則會用作海洋公園未來一年的營運開支。政府指出若撥款不獲批出，海洋公園將於下月倒閉。而假設政府能夠得到立法會撥款，若來年海洋公園不能轉虧為盈，屆時海洋公園的流動資金仍會用盡，園方及政府均可能陷入撥款、虧損、再撥款的循環。

海洋公園陷入財困早有先兆，要扭轉公園命運並不容易。園方自2015/16年度起每年虧損逾2億，至2019年度更錄得逾5億虧損。多年來入園人數未見起色，機動遊戲新意欠奉，動保意識讓動物難以吸引人流，而投資巨大的水上樂園又因工程延誤未能創造營利，海洋公園要轉虧盈並非一兩年內可以達到。54億有如幫海洋公園「吊鹽水」，今次通過撥款亦不保證未來無需撥款。

目前管理團隊人選未明，改革擴張的前路茫茫，緊縮開支自然成為園方唯一出路。（資料圖片／高仲明攝）

緊縮開支 管理問責

2014年管理團隊「執位」，孔令成接替盛智文，此後園方收入未見明顯上升，經營成本亦由13億元按年上升至15.5億，2019年員工開支比上一年度增加一成，利息開支亦按年大增32%至2.5億。疫情之下園方負債累累、面臨破產，董事局主席孔令成及行政總裁李繩宗亦將分別於6月及7月離開崗位。而海洋公園1月時提出的百億方案，在社會事件及疫情的雙重打擊下，園方要在立法會中「成功爭取」難度極大。

目前管理團隊人選未明，改革擴張的前路茫茫，緊縮開支自然成為園方唯一出路。若然海洋公園為私人企業，欠下的巨額債項或許可以破產了事，然而公園作為政府全資擁有的公司，政府不可能在經濟逆境之中為銀行製造壞帳。因此撥款不是批不得，而是政府應在付清欠款之後，以附帶條件批出其餘款項，例如要求園方須兩年內削減開銷達至收支平衡，或承諾不會再提出同類型的「救亡」撥款申請等。

海洋公園自更換管理層後一直出現虧損，雖難言管理層是虧損的主要成因，但在孔令成治下公園連續多年開源不成、節流不濟。作為管理層，讓公司由盈轉虧並連續四年虧損的表現難言理想，但管理層至今安然無恙，政府「鐵飯碗式」的管理方法，遠不能套用於追逐營利的企業之上。政府在其撥款中，應對管理層附帶獎罰機制，按公園財政表現發放獎金或扣減薪酬。

海洋公園新項目欠奉、水上樂園年底才能落成、本港旅客結構未來如何轉變仍屬未知，公園未來的不利因素眾多。（資料圖片）

最壞打算 準備過渡

54億的撥款只能維持園方營運，實質而言，在未來管理人選、管治方針未明的情況下，撥款並不能保證海洋公園可以轉虧為盈。海洋公園新項目欠奉、水上樂園年底才能落成、本港旅客結構未來如何轉變仍屬未知，公園未來的不利因素眾多。若兩年內海洋公園不能「扭轉敗局」，其投資價值不能挽回時，將公園清盤應一直在政府的選擇之內。在維持公園營運同時，當局仍須有兩手準備，萬一公園倒閉，尤其是園內員工及動物的前程怎樣。香港的旅遊業如何重新出發，政府都不得不痛定思痛。