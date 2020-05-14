【新冠肺炎】本地零確診斷纜　復課可以如期嗎？

本港連續23日「本地零確診」的紀錄周二（12日）告終，居住於梨木樹邨的66歲女病人及其5歲孫女先後確診。消失多日的本地確診個案重臨，不止令不少市民大失預算，教育局原定的復課安排能否如常亦存隱憂。疫情發展瞬息萬變，教育局能否在保障學生健康的情況下調節復課安排，成為本港防疫的重要一環。

對於中小學應否復課，專家大都態度保守。（資料圖片）

審視復課安排

按教育局原定計劃，本港中三至中五學生將於本月27日復課，而小四至中二學生則會在6月8日返回校園。教育局局長楊潤雄表示不會單以確診個案「一個簡單數字」審視安排，亦言局方會因應專家意見檢討復課進程。確診宗數的確不能完全反映防疫現況，但復課安排關乎學生健康，始終不宜過於進取。

在本地確診個案再現之際，對於中小學應否復課，專家大都態度保守。港大微生物學系講座教授袁國勇認為本港若無法追蹤感染源頭、不能打斷隱形傳播鏈，香港應不可復課。而中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦指，如確診個案做成社區爆發，或社區上陸續出現源頭不明個案，復課安排亦需暫緩。

教育局須密切留意疫情發展，適時調整復課安排。目前離教育局原定復課的日子尚有接近兩星期，假若梨木樹邨個案傳染情況惡化，教育局應盡快通知學校及學生有關安排，另訂復課日期，例如可以事先訂立復課標準，讓學校、教師及學生都能因應情況做好準備。

政府須在避免疫症爆發及恢復社會運作之間作出平衡。（資料圖片）

因應地區調節

本港連續多日「無本地感染」後，港府已逐步放寛防疫措施，未來需否收緊，則尚待今次個案的流行病學調查結果。雖然目前從數字上看只是數宗確診，但目前梨木樹邨女子及其家人的傳播鏈源頭不明，政府仍須在避免疫症爆發及恢復社會運作之間作出平衡。

在復課問題上，一方面衛生當局固然要小心調查，另一方面教育局在合適情況下，亦能因應傳播情況，就不同地區作分階段復課安排。以梨木樹邨個案為例，若然衛生當局確定傳播鏈限於附近地區，教育局可研究就此推遲荃灣等區內學校的復課日期，並讓其他地區開始復課。然而復課決定仍須以學生安全作為前提，若疫症傳播鏈不斷、感染群組較大等，教育局仍應避免貿然復課。