長者友善的社區　不能只靠房協比賽推動

理大賽馬會社會創新設計院與房協合辦「跨代共融遊樂空間—駿發花園」設計比賽，喚起社會對長者友善的公共空間的關注。

比賽以房協轄下駿發花園的露天公共空間作實驗案例。房協總經理（長者服務）吳家雯稱，目前駿發花園內有三成長者，並有一成單位（157個）長者出租單位，再在加上其公共空間多達5,800平方米，為構思「跨代共融遊樂空間」提供機會。比賽要求參與者提交設計概念、詳細涉及方案等，並最高設有三萬港幣獎金。這個比賽既能為構建長者友好地公共空間做貢獻，亦能喚起公眾對這個議題的關注。

房協舉辦設計比賽，以油麻地駿發花園的公共空間作實驗案例，鼓勵設計適合年輕人和長者的「跨代共融遊樂空間」方案。（王潔恩攝）

社區交流有助身心健康

長者友善社區的概念早在國際上引起關注。2005年世界衛生組織在提出「全球長者友善城市及社區」，更於2010年成立「全球長者友善城市及社區網絡」，鼓勵城市及社區根據「長者角度」、「長者參與」及「適合長者」的原則考慮城市和社區建設。

建設長者友善的公共空間的重要性在於，幫助長者維持與社會的連結和交流，有助保持他們的身心健康和晚年生活質量。而香港正是一個長者人口眾多，且獨居長者比例不少的城市。因此，有意識地發展長者友善社區更為重要。根據香港政府預測，到了2026年，香港65歲或以上的長者人口將上升到182萬，2036或達237萬。且根據預測，長者人口超過230萬的情況將維持最少30年。根據2016年中期人口統計顯示，當年116萬的長者中，獨居長者有15萬人，算上與配偶同住的長者則有45萬人。再加上香港工作壓力普遍較大，不少長者的子女更難有時間予以日常的陪伴和關懷。因此長者友好的公共空間對長者的心理健康十分重要。

缺乏社交、感到寂寞是不少「老友記」面對的問題。他們需要的不止是「瓦遮頭」，更有情感上的交流與支援。（龔慧攝）

長者友善須各部門配合

過去，房協為了讓長者更好地參與社區生活，推出了不少專門為長者設置的住屋計畫。1999年開始的「長者安居樂」計劃在2003及2004年共落成576個「終身租住」的單位，其中設施均以長者友善的概念設計，加上專業的護理服務，為中產長者提供集居住、康樂設施及醫療護理於一身的居所，可以享受更好地身心照顧。鑑於這兩個試驗項目的成功，房協又於紅磡利工街發展第三個「長者安居樂」項目，預計於2022年落成。又比如2012年，房協於轄下20個出租屋邨推行「樂得耆所」計劃，為長者提供一站式的服務及關懷網絡，以支援他們在住屋、醫療護理及身心社交等需要。港大受房協委託的研究顯示，該計畫減少長者入住安老院舍意欲、具抑鬱症狀的百分比，跌倒次數亦由約20%減至不足16%。然而這些計畫始終只能惠及部分重者，而構建跨代共融、長者友善的公共空間則或能推動整體社會氛圍、文化的改變，惠及更多人。

當然，構建長者友善的居住環境並不僅僅是社交層面，亦不僅僅是房協的工作。它還包括了配套設施的改進，以支援長者的社交生活。比如路政署負責的「人人暢通行」計畫亦發揮著重要角色。該項計畫為區內長者打造更友好的出行環境，方便「老友記」參與到公共空間的社交活動中。然而想要打造更長者友善的社區，自然還需要更多政府部門的參與，以及社會的更加重視。比如勞工署字啊杜絕家庭崗位歧視層面能否做得更好，讓子女能夠更多陪伴父母；又比如創科局能夠更大力度地支援樂齡科技產品的研發，為長者打造更安全、精彩的晚年。

香港將進入一段較長的人口老齡化時期，政府應現在開始著手準備，避免到時長者照顧問題、情緒問題等變成棘手的社會大難題。