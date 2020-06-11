香港年耗十億飲管　疫境如何「走塑」？

香港海洋公園保育基金於2020年5月期間訪問了1000名15歲或以上人士，發現每人每星期平均使用四枝飲管，雖較2017年推出「無飲管運動」之初已大減四成，但以此推算香港每年仍消耗近10億枝飲管。而本港今年受疫情影響，市民外賣次數大增，也使今年的塑膠餐具及容器用量不跌反升，努力多年的走塑運動在疫情之下面臨困境，情況令人擔憂。

調查同時發現25歲至44歲受訪者的用量升幅最為顯著，現時每星期消耗近3.85件（資料圖片／岑卓熹攝）

上班自備餐具

疫情期間市民外賣需求增加，調查同時發現25歲至44歲受訪者的用量升幅最為顯著，現時每星期消耗近3.85件，基金認為增幅與堂食限制以及其他抗疫措施有關。某年齡層的即棄餐具用量增加，背後原因可以受多種因素影響，但從人口年齡看來，也不能排除復工之後員工外出買飯漸變頻繁有關。

港府本月初宣布，規管食肆營業的限聚令會延長至6月18日，枱與枱之間須保留1.5米距離的限制繼續維持。餐廳座位減少，店外大排長龍，亦吸引不少人轉而購買外賣。為應對突如其來外賣需求，環境局可乘此機會加強宣傳外賣「走塑」，例如可以活動形式走入中環鬧市向上班族宣傳自備食物盒。局方亦能循政策入手，按量資助食肆向自備食物盒之食客提供小額回贈，在一定時間內鼓勵市民將自備食物盒變成習慣。

六成受訪者表示他們雖在外賣平台上指明無需塑膠餐具，但到外賣送抵，即棄餐具不時會照樣奉上。（資料圖片／阮秀君攝）

推動疫境走塑

市民自備食物盒、拒絕食肆即棄餐具同時，餐廳最終會否配合，其實不在市民控制範圍。如何引導食肆及網上外賣平台配合市民要求「走塑」，也視乎政府如何與外賣平台配合推廣。

基金的調查結果同時顯示，六成受訪者表示他們雖在外賣平台上指明無需塑膠餐具，但到外賣送抵，即棄餐具不時會照樣奉上。從餐廳及外送員的角度看來，不少是為免與食客糾紛，或為免需後補餐具所致。一方面市民可向外賣平台或餐廳反映，但另一方面，環境局也能與外賣平台加強合作，在平台上多作「走塑」宣傳，或解釋使用即棄餐具未必與防疫抗疫有直接關係等。疫症期間市民使用外賣服務難以避免，但政府可如何在這關鍵時間裏加緊推動「走塑」，則仍可多花心思。