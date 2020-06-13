Zara母企關1200門市　經濟轉型香港準備了沒有？

跨國時裝品牌Zara母公司印地紡集團（Inditex）日前公布，旗下數個品牌於全球的門市將由7,412間減至介乎6,700至6,900間，並放棄原本準備開業的450間新店。對於消費者而言，這或許是少了實體購物的機會。但對於政府來說，這一新聞又能否有所啟示？

新冠疫情帶來零售寒冬，有首飾品牌全線撤出香港，也有名牌內衣在英國申請破產。但對這些企業素有關注的便不難知道，所謂疫情因素往往只是壓垮駱駝的最後一根稻草，它們有的轉型失敗，有的銷售額已持續下跌多年。老套一句，「冰封三尺非一日之寒」。

Zara是香港人熟悉的品牌，老闆Amancio Ortega在2015年一度超越蓋茨而成為全球首富。其母公司印地紡集團周三（6月10日）公布，旗下品牌將減少門市達1200間，佔總數一成多，廣受社會關注。印地紡指出，關店的將是較細小的，以及可轉移銷售至鄰近門市的商店。零售市道受疫情打擊，加上西班牙早前受重創，印地紡這次的決定當然是與疫情有關。

記者致電IFC Mall及海港城ZARA查詢，職員均指店舖現正常營業，暫未收到任何通知。（張浩維攝）

印地紡轉攻電商

但疫情是一個因素，而不會是全部因素。印地紡這次安排有兩點值得留意。一是其將投資30億美元在電子零售，目標是在2022年底將網上營業額提升至佔比兩成半；二是印地紡強調「員工人數維持穩定」，門市員工預料會改往網上零售相關等職位工作。

印地紡有此策略，其實不難理解。據其指出，去年網上營業額佔比一成四，但今年首季因為疫情而網上零售增加一半，減輕了四成四疫情損失。由此可見，這次表面看來是零售寒冬，性質上或許更是印地紡加速轉型的嘗試。

其實電子商貿早已為大勢所趨，除了美國先行的亞馬遜和eBay，中國也有阿里巴巴和近日來港第二上市的京東商貿。這些電子商貿平台廣受歡迎，既反映了在新科技時代消費以至生活模式的轉變，也說明了經濟活動對地產物業的依賴有能力減少。對於多年來經濟依靠後者發展的香港，這無疑又是一次提醒。

不少零售業者認為，消費者經此一「疫」已經養成網購為主、新的購物習慣，從此回不去了。（Getty Images）

舖租主導了香港零售

說明香港的經濟模式特別，兩個例子是顯而易明的。談到首富，美國人想起的是貝索斯、蓋茨、朱克伯格等科技巨擘，但香港的往往只是大地產商，近乎沒有任何科技鉅子。另一個例子是香港的舖租經常屢創新高，銅鑼灣羅素街更曾膺全球最貴，更甚於紐約第五大道及倫敦新龐德街。這就是香港的經濟結構特徵。

其實香港人的經濟能力不弱，只是樓價、房租及舖租令生活成本大增，不少經濟成果最終轉移到物業擁有者手上。甚至乎在香港做生意的，部分也深明投資物業之道，例如英皇國際自2004年起在羅素街買下多個舖位放租，位於羅素街的名牌Prada旗艦店舖位持有人是玩具生產公司旭日國際，莎莎近日棄租的波斯富街舖位則由英記茶莊擁有。

物業價值本應可升可跌，但在扭曲的市場操作下，往往不合理地被炒貴。香港的地產主導經濟模式一則有違經濟公義，容易形成有產者對無產者的剝削，二則不見得可持續發展。市道不景，多間零售企業不堪成本而關閉門市，波斯富街、羅素街等舖位割價覓租，甚至接受一個月短約。加上在電商世代，零售業對舖位的依賴亦可能較以往為小。

經濟轉型有時是被逼出來的，有時也可以是主動發展的。對於政府，它必須反思香港是否能夠及應該繼續沿用的經濟模式。面對新時代的挑戰，政府有否提供適合的土壤，便利創科經濟轉型？年輕人若想創業，或是商人欲生意轉型，目前是否有足夠的便利政策？世界愈走愈快，香港政府沒有本錢繼續慢條斯理，甚至無為而治。