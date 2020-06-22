香港教育要改革而非「整頓」

先有中聯辦、港澳辦炮轟組織罷課反國安法者為「歹毒、卑劣」，上周教育局又數度向全港中學校監及校長發信，包括要求學校為反修例期間被捕學生提供訓輔計劃以灌輸守法意識，以及提供指引讓學校如何處理國歌法問題，香港教育界近期無疑成為了本地政治風眼。上至教育局頻頻出招、下至時有學校不與跟反修例有關的老師續約，現時教育界無疑正彌漫着一股厚厚的「整頓」氣氛。 毋庸諱言，香港教育的確存在重大問題，但需要的不是對個別教師或學校作出的「整頓」，而是全盤改革。香港應該檢討教育制度，由課程設計、教學規範、以至於前線執行的作全盤改革。

教育局當最先反省

首先，教育制度出現的眾多問題，應當負起責任的不應該是前線老師或是教育工作者，而是手握實權、負責設計「這個制度」的教育局。以試題風波為例，負責出題的考評局擬出問題試題固然有部分責任，但容許其出現的教育局更是難辭其咎。有人指考試局以這種「利多於弊」的方式考核考生多年，「一直也沒有問題」，也證明了教育局一直默許考核方式與教學內容和目的割裂。教育局也沒有在正式開考前做好把關工作，要待試題被內地機構「點名」才後知後覺地「補鑊」，結果受傷的是無辜的考生。從課程設計，到考評目的與標準，雖然都是通過專業委員會完成，但教育局絕對有參與制定的權力。教育局有權不用，為這些「不理想」的考題提供制度空間，教育局首先應該反省教育制度如何改革。

故此，當我們討論教育要如何改革時，不應簡單化地理解為要「整頓」老師和教育界，而是應該實事求是地先探討教育界到底有何制度問題，再思考各個持分者應如何改變。

2012年，教育局計劃由該學年起，將德育及國民教育科列為中小學必修科，聲稱希望學生對國家快速的發展引以自豪，及建立國民身份認同，被指有「洗腦」之嫌。部分獲教育局支持出版的教材內容亦被指偏頗，只講述中國經濟成就，不提負面資訊。（政府新聞網圖片）

「不涉政治」不切實際

然而，一旦談及教育改革時，經常會聽到政府或建制派義正詞嚴地拋出「教育不涉政治」講法。教育局經常強調「不應將政治帶入校園」，就連特首林鄭月娥上周一在社交媒體上發文也指「政治入侵校園」。這種講法看似有道理，但卻是鴕鳥心態、不切實際。這種怪邏輯就好像一些人認為學校不應該有性教育，以為只要在學校不談及性，學生就不會去了解性一樣。香港近年高度政治化，「一國兩制」、國民身分、港陸關係等在在都是圍繞着學生日常生活的政治議題。

要求學校「不談政治」即便真的可行，但這種「政治潔癖」卻根本無助於解決這些眾多的教育問題。學生正值年少，求知欲旺盛，正是需要有師長從旁引導他們正確價值觀和思考的時候。所謂「學校不談政治」相當於主動放棄教育學生價值觀念的機會。但學生並不會因為學校沒有教授，便放棄了解。他們會自行通過網絡、朋輩之間了解。然而，網絡上有關的討論難保不會有政治激進言論，也難保沒有有心煽動年輕人情緒的有心人，在欠缺指引的情況下任由學生自行了解政治問題，很可能對學生的價值觀形成不利影響。例如，去年反修例運動期間，其實大部分的老師都相當中立，但學生仍然能從網絡上自行找尋到激進的暴力煽動言論。難道政府這還以為只要學校「不談政治」，便萬事大吉嗎？

學校教育必然要有政治成分。就連中聯辦也指教育有鮮明主權屬性，特區政府有責任「建立健全與一國兩制相適應的教育體系」。像「一國兩制」等政治議題，不但不能避而不談，更應該有專門的課程講解正確的觀念，這才是香港教育要做的改革。故此，政府和教育局應該有清晰的改革藍圖，重整國民教育和通識科目，訂立清楚的教學目標和課程內容，讓學生能更準確地認識「一國兩制」、國民身分等概念，而非假手於人。

提到要重整國教，自然令人想起2012年政府的反國教運動。但正如我們一直提醒政府不能因為23條過去的失敗便不再去面對，政府也不應因為2012年之失敗，便畏首畏尾不敢再推動「國民教育」。當年「反國教」批評教材「洗腦」，的確有部分建議教材直接使用內地教材盲目提倡愛國，政府應該認真聽取民意並去改善，提供盡量客觀而持平的內容，又不失讓學生了解「一國兩制」和國民身分所代表的現實意義。政府須有魄力推動改革，又要有智慧釋除港人的疑慮。

教協等組織除了爭取教師權利外，亦要理解教育的政治立場，當有老師出現有違「一國兩制」和政治中立的行為時，不能囿於政治立場「護短」，要勇於是其是，非其非。（資料圖片）

前線老師亦應堅守專業

當然，面對批評香港的前線教育工作者也須反求諸己，做好自己本分。有聲音以偏蓋全地指指責香港的教師不專業或甚至稱他們為「黑教師」，我們並不認同。我們相信大部分香港的教育工作者大部分都是恪守專業操守。但學校與老師等前線教育工作者，也必須端正行為，做好專業操守的管理。教育體系最前線的學校和老師，應該認真思考如何在教學中做到政治中立，免於為人所責難。

而教協等組織除了爭取教師權利外，亦要理解教育的政治立場，當有老師出現有違「一國兩制」和政治中立的行為時，不能囿於政治立場「護短」，要勇於是其是，非其非。我們相信，香港的教育制度須要進行全面改革，這個改革要觸及各國教育持分者，而非片面地對學校和老師作「整頓」。