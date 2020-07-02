年輕人應珍重　勿以身試法

周三（7月1日）大批市民在沒有不反對通知書下上街示威，部份人更訴諸暴力，包括刺傷警員。但隨被視為「好辣」的「港區國安法」在港生效，示威者實須反思，繼續訴諸違法暴力行為對社會是好是壞？對他們本身又是好是壞？

多年以來，不少市民也會在7月1日遊行，表達各種政治訴求，甚至可以說是香港人值得重視的傳統。但我們也不得不承認，經歷反修例風波後，愈來愈多人訴諸暴力行為，違背和平示威的精神。周三有年輕人涉嫌刺傷警員肩膀，便是社會走歪了的結果；市民對此噤聲，而非勸激進者臨崖勒馬，也是不負責任。

對於違法行為，警方會嚴正執法，理應沒有懸念。更何況「港區國安法」生效後，警方對於相關罪行的打擊力度，相信亦會更大。以身試法，到底會為香港帶來什麼呢？「港區國安法」本身不就是證明了，極端行為會給全社會帶來副作用嗎？

青年「送頭」 叫人扼腕

再者，撇除社會及政治，年輕人更應該為了自己而珍重。十八廿二歲，本應是讀書、戀愛、追求志向的。正如去年反修例期間，許多人在網上分享「光復」香港後，他們想開小店、做喜歡做的事情等夢想。若然以身試法而身陷囹圄，既浪費了他們的青春和光陰，也叫親朋好友扼腕。

社會高燒了一年，是時候冷靜下來。誠然，政治、經濟、民生等各方面香港都千瘡百孔，亟待改革，但推動社會改變不能靠一股衝動。政治上如何說服別人，經濟上如何公平公義，民生上如何幫助有需要者，這些都要以年計的推動。鍾意香港的人，在此刻更需要的是耐性和毅力。