從「派錢」看政府延緩了的改革

上月完成電子登記程序的430萬名市民，周一（6日）起陸續收到政府派發的「一萬蚊」。當局這次速度確實一洗頹風，但亦令人看到其諸多不足：其一，這次迅速行動證明政府過往「派錢」缺乏效率是人為的折騰，完全可以避免；其二，政府完全有條件動用財政儲備、處理更廣泛、更複雜的社會經濟問題，但它總是重覆「派錢」舊招，看不到改革的需要，導致香港的沉痾頑疾愈積愈深。

在此之前，港府在回歸後合共兩次「派錢」，但兩次都淪為笑話：2011年派發6000港元需時21個月，2018年派發4000港元亦花了19個月，顯然未有急市民所急。相較之下，財政司司長陳茂波2月底宣佈向成年永久居民派發一萬元後，只消四個多月錢便到手，市民自然沒有上兩次那麼「谷氣」。長期以來，許多市民對政府官僚習氣頗為不滿，但今次證明其在紓解民困上可以很有效率，過去非不能也，不為也。

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香港重生 還看改革

在經濟遭遇逆風的當下推出紓困措施是應有之義，但這卻是我們一直擔心的──如果當局在「派錢」後放緩腳步，誤以為市民的口袋多了幾塊銅板，便可以換取社會穩定，那根本是痴人說夢。從2011年和2018年的經驗可見，「派錢」效果只是短期的，無法從根本上解決經濟民生問題。單以困擾香港的房屋問題為例，公屋輪候冊上的一般申請宗數由2011年6月底的89,000宗，激增至2019年12月底的151,900宗；配額及計分制下非長者一人申請宗數則由66,600宗大增至108,500宗。顯然，「派錢」對解決民生困局沒有多大作用。

令人扼腕的是，2011和2018年「派錢」，分別是在香港擺脫金融海嘯，以及財政儲備突破萬億之後，兩次都是就着房屋、醫療、交通、教育、安老等深層次問題開展大規模改革的契機，可惜政府欠缺覺悟，社會亦沒有共識，結果就是延緩了改革，令公平正義遲遲無法降臨香港。各界需要能夠清改革的迫切性──政府應超越短視的「派錢」思維，以龐大儲備支持改革；市民則不應滿足於「派錢」的短期紓困作用，應該督促政府把改革落實到底。只有這樣，香港才能真正重新出發，煥發生機。