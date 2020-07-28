拜登或重推TPP貿易協定　聲稱打擊中國的糖衣毒藥？

自從美國國務卿蓬佩奧上周四（23日）發表「蓬佩奧宣言」，宣示中美逾四十年的「接觸外交」（engagement policy）結束後，美國輿論對此反應各異。以反特朗普為主流的傳統精英媒體，則嘗試利用蓬佩奧演說，再次成為攻擊特朗普的平台。如親商保守派大報《華盛頓郵報》便接連多日刊登評論文章，斥特朗普對北京強硬，只是為了選舉工程，又稱特朗普上任以來多項外交政策最終都令中共成為最大贏家。

美國傳統精英對特朗普之厭惡，早為人所廣知，然而將此次演說以黨派立場論斷，明顯是漠視自去年夏天香港爆發反修例示威及其後的港區國安法立法、年初新冠病毒疫情爆發、中印邊境衝突等，國際氣候的大環境突變，令中美之間的信任及關係急轉直下。正如蓬佩奧發表對華宣言前三天，民主黨亦公佈2020年的新政綱，內容中提及「中國」的次數比四年前由八次急升至25次，對北京的用字亦極為強硬。

民主黨的新政綱雖然處處針對特朗普的對華政策，但認同與北京將由合作轉為對抗，只是批評特朗普的單邊主義政策，稱應拉攏美國的傳統盟友，以多邊合作對北京施壓。美國朝野兩黨比拼誰比誰更反中，已是接下來半年的大選主軸。不過《華郵》的評論文章明顯對北京比兩黨更為溫和，認為華府仍有與之合作的空間，又稱特朗普退出伊朗核協議、《跨太平洋經濟合作協定》（TPP）、世衞等舉動令北京得益。

2016年11月14日，美國華盛頓，民眾示威抗議跨太平洋夥伴關係協定（TPP）。（圖源：Getty / VCG）

TPP衝着中國而來

事實上《華郵》極力批評特朗普於TPP上之立場，一如其一直以來高舉自由貿易旗幟的親商立場，力抗特朗普上台以來以貿易壁壘主義為原則的貿易戰。而拜登月初提出的經濟政策藍圖，亦表示將會考慮重新建立TPP。民主黨人一直聲稱TPP將與日本、澳洲等12個共佔全球生產總值36%的太平洋國家建立多邊自貿協議，並將中國排除之外，為壓制中國經濟發展的多邊主義行動，並可令亞太諸國更依賴美國。

不過華府在奧巴馬時期牽頭成立TPP，是由於世貿成員國在2001年多哈會談後，一直未能就新的貿易協定達成共識，而北京於世貿中拉攏發展中國家力抗美國及歐盟，皆令談判陷入僵局，方令華府深感有另起爐灶之必要。去年末特朗普阻撓世貿組織上訴機構法官任命後，世貿更因此而停擺。拜登明顯反對特朗普開打貿易戰，又主張要以多邊主義手段向北京施壓，重返特朗普退出了的TPP亦似乎順理成章。

然而TPP雖然聲稱將中國排除在外，但其初衷事實上是要把中國納入美國主導下的貿易規則。TPP先在美國主導下制定一系列與匯率操縱、知識產權、勞工保障、環保法規、市場開放相關，明顯是針對中國以來的法規。而當佔全球生產總值36%的貿易區不斷有新國家陸續加入時，北京自然不能無視此龐大貿易區，而別無選擇下在美國定下的條件下加入TPP，此對美國尋求對華的貿易平衡，打開中國市場上明顯有利。

劫貧濟富的自由貿易

此如意算盤雖然似乎對美國百利而無一害，然而仍遭到國內勞工組織大力反對，源於TPP與世貿一樣，均是以壓制勞工成本，擁護跨國資本的利益為依歸。自世貿成立以來，美國企業紛紛轉投龐大的中國廉價勞動市場，在大陸設廠，20年間而造成美國本土400萬職位流失。自由貿易下工資及價格往下競爭，令勞工工資每況愈下之餘，亦令本土企業大受打擊、萎縮、消亡，被大型跨國企業所取代。

2005年世貿部長級會議於香港舉行，因世貿貿易政策下受外國農產品傾銷而生計大受打擊的韓農便在會展外激烈示威，特區政府更首次出動催淚彈，令灣仔一帶淪為戰場，港人至今記憶猶新。此場示威不僅令不少香港社運份子初嚐勇武抗爭的啟發，亦令人意識到自詡自由貿易的世貿組織，事實上只是劫貧濟富，犧牲本地勞工及本土企業此社會弱勢低下階層，以換取跨國資本進入無障礙進入外國市場，累積巨額財富。

力銷TPP的《華郵》東主貝索斯，便是靠住國際電子商貿企業亞馬遜在短短20年間賺取1,782億美元一躍成為世界首富。在此場疫情期間，當5,000萬美國人失業、領取最低工資的亞馬遜貨倉員工因不夠防護裝備而染疫，貝索斯在半年間身家卻進賬740億美元，足證此自由經濟體系下劫貧濟富的本質。拜登若以制衡中國為由，嘗試把TPP再借屍還魂，將會縱使以糖衣包裝，亦不改其財閥利益凌駕國安及勞工利益的毒藥。