強硬制止波特蘭騷亂　特朗普再令美國陷示威潮

自美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死引發全國「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威以來，奧勒岡州波特蘭市（Portland）的抗議活動延續至今。最近總統特朗普下令出動聯邦執法人員平息騷亂，更令事件火上加油。聯邦執法人員被指涉嫌越權濫權，如以無標記客貨車隱藏身分游走市內拘捕示威者，又以催淚彈、胡椒噴劑對付手無寸鐵的示威者，皆激發更多民眾上術。過去一個周末，全美各大城市如紐約、奧斯汀、路易維爾、西雅圖、洛杉磯再度爆發激烈示威，特朗普的「止暴制亂」牌，再次弄巧反拙。

特朗普早前指示國土安全部統籌聯邦機構，成立快速部署隊，派往多地支援聯邦警衛局，保護雕像、紀念碑、聯邦資產並平息騷亂。單是海關及邊境保衛局、移民與海關執法局、運輸安全管理局、海岸警衛隊，合共派出了2,000人。然而聯邦人員越境執法，幾乎全未表明身份和解說拘捕理由便當街抓捕和平示威者，令當地人極為震怒，指摘聯邦人員違反憲法第一修正案保障的示威自由。俄勒岡檢察總長控告國土安全部等無理拘留示威者，剝奪公民示威權利，波特蘭市長惠勒（Ted Wheeler）直斥其「攻擊民主」，俄勒岡州長布朗（Kate Brown）則斥「露骨濫權」。

2020年7月25日凌晨俄勒岡波特蘭市，一名抗議者打著傘，聯邦警察在法院部署了催淚瓦斯。鐵柵欄將外面的抗議者和里面守衛法院的聯邦特工分隔開來，兩邊的情況都讓人感到痛苦，恐懼和痛苦。這個週末，美聯社記者在外面和抗議者，在法院內部和聯邦探員，記錄了這場抗議運動核心的戰鬥。（美聯社圖片/馬西奧 ·何塞·桑切斯）

事實上自反種族主義示威爆發以來，特朗普及右翼霍士新聞頻道一直大力渲染示威者為「黑暴」，當地社區極為動盪，全國陷入騷亂，目的只為煽動保守派的反示威及反自由派的情緒，分化國民以為其強硬鎮壓的所謂「止暴制亂」提供理由，鞏固其核心支持者，為其連任造勢。然而聯邦人員的濫權濫暴，形同秘密警察，為民眾看在眼裏，其不僅未有成功「止暴制亂」，甚至反過來激化矛盾。過去周末全國再爆發大型示威，不少人便是目睹聯邦人員的執法而上街，甚至有母親、教師、醫護人員、退休軍人等組成人鍊或以不同方式，擋在警員及示威者之間。

特朗普派遣聯邦人員平亂的「止暴制亂」牌平息騷亂不果之餘，令事件激化，民眾更為兩極，可謂是畫虎不成反類犬。而民調亦顯示，逾六成民眾不認同以聯邦人員執法，僅有三成人認為「黑人的命也是命」示威是當下總統最緊急要處理的議題，反而近八成國民認為新型冠狀病毒方是最迫切的問題。要知道今天的美國，非1956年的匈牙利，蘇聯可派軍隊坦克血腥鎮壓示威，令人民噤聲，亦非1970年肯特州立大學屠殺，國人可以輕易忘卻。如今美國反種族主義的意識，爭取社會公義呼聲如火般熾熱，總統特朗普必須正視日積月累的結構性壓迫，方可令國家真真正正長治久安。